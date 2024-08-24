Intip 9 Naga Tertawa Lepas saat Bahas Proyek Raksasa di IKN

JAKARTA - Intip momen di Ibu Kota Nusantara (IKN) ketika sembilan konglomerat besar, sering disebut "9 Naga," tertawa lepas saat membahas proyek-proyek raksasa yang akan digarap di kawasan tersebut.

Kehadiran tujuh dari mereka dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 di IKN pada 17 Agustus 2024 menarik perhatian publik.

Para taipan yang hadir meliputi Pui Sudarto, Djoko Susanto, Prajogo Pangestu, Sugianto Kusuma alias Aguan, Franky Widjaja, Garibaldi 'Boy' Thohir, dan Eka Tjandranegara. Di antara mereka, Aguan dikenal sebagai salah satu dari "9 Naga," kelompok penguasa ekonomi di Indonesia.

Aguan, yang merupakan pemilik Agung Sedayu Group, tengah menggarap proyek besar di IKN dengan total investasi mencapai Rp20 triliun. Selain Aguan, taipan lainnya juga memiliki proyek besar dan rencana investasi signifikan di IKN.

Video percakapan para konglomerat ini di IKN pun menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Aguan, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Djoko Susanto, dan Franky Widjaja sedang berbincang-bincang. Maruarar Sirait, yang tampak akrab dengan para konglomerat, mencairkan suasana dengan candaan tentang hotel yang akan dibangun.

Prajogo Pangestu, yang dikenal sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai Rp1.000 triliun, menanggapi candaan tersebut dengan santai. Selain proyek hotel, Agung Sedayu Group juga terlibat dalam pembangunan Botanical Garden di bawah Konsorsium Nusantara, yang akan mengubah lahan seluas 200 hektar menjadi kawasan dengan empat hotel dan mal duty-free.