Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Total Aset Industri Keuangan Syariah Tembus Rp2.756 Triliun

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |18:06 WIB
Total Aset Industri Keuangan Syariah Tembus Rp2.756 Triliun
Industri keuangan syariah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan total aset industri keuangan syariah mencapai Rp2.756 triliun pada Juni 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyebut total aset hingga Juni menunjukkan capaian kinerja industri keuangan syariah yang positif.

"Total aset industri keuangan syariah mencapai Rp2.756 triliun per Juni 2024, dan Indonesia tercatat memiliki kumpulan dana sosial yang besar yaitu wakaf yang mencapai Rp2,23 triliun dan zakat infak sedekah serta dana sosial lainnya mencapai Rp30,8 triliun," kata Friderica atau yang akrab disapa Kiki dalam acara webinar nasional ISEI di Jakarta dikutip Antara, Senin (26/8/2024).

Kiki memaparkan, kinerja positif industri keuangan syariah juga tercermin dari total penyaluran pembiayaan syariah sebesar Rp14.682 triliun dengan pangsa pembiayaan syariah 47,31 persen.

Kontribusi usaha syariah dan pembiayaan syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Juni tercatat sebesar 45,66 persen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181779/pipa-Xpg9_large.jpg
BSN Hapus SNI Lama di Industri Pipa Nasional, Ini Kata Pelaku Usaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/320/3166082/industri_baja-tHe7_large.png
Bagaimana Industri Manufaktur RI di Agustus 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/320/3108684/tumbuhan_gembili-oOZN_large.png
Mengenal Gembili, Umbi Lokal yang Bisa Dukung Ketahanan Pangan Pengganti Nasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/320/3091303/deindustrialisasi-tantangan-pertumbuhan-ekonomi-ri-kontribusi-industri-manufaktur-terus-turun-ysRzRXFbU3.jpg
Deindustrialisasi Tantangan Pertumbuhan Ekonomi RI, Kontribusi Industri Manufaktur Terus Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/320/3047679/terima-laporan-buruk-soal-ekonomi-ri-jokowi-saya-ingin-dicari-betul-penyebab-utamanya-99qJpRaKrT.png
Terima Laporan Buruk soal Ekonomi RI, Jokowi: Saya Ingin Dicari Betul Penyebab Utamanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/320/3044405/banyak-phk-industri-tekstil-terkontraksi-di-kuartal-ii-2024-5G9wElBRhk.jpg
Banyak PHK, Industri Tekstil Terkontraksi di Kuartal II-2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement