HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Ancam Cabut Izin KKKS yang Tak Bangunkan Sumur Migas Tidur

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |19:49 WIB
Bahlil Ancam Cabut Izin KKKS yang Tak Bangunkan Sumur Migas Tidur
Cara Menteri Bahlil Tingkatkan Produksi Migas. (Foto: Okezone.com/Feby)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bakal andalkan revitalisasi sumur minyak yang saat ini tidak aktif atau idle untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) dalam negeri.

Bahlil telah memberikan instruksi tegas kepada seluruh pihak terkait untuk segera merealisasikan program reaktivasi sumur minyak ini.

"Saya perintahkan sumur-sumur idle yang dikuasai KKKS kalau tidak dijalankan, kita cabut izinnya," tegas Bahlil dalam keterangan resminya, Senin (26/8/2024).

Bahlil mengungkapkan, terdapat potensi produksi tambahan yang cukup besar dari sumur-sumur idle ini.

"Dengan mengoptimalkan kembali sumur-sumur yang ada, kita dapat meningkatkan produksi migas secara signifikan tanpa perlu melakukan eksplorasi baru yang membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar," terangnya.

Sebagai informasi, dari total 44.985 sumur yang ada di Indonesia, terdapat 16.990 sumur yang masuk pada kriteria idle well. Namun demikian, tidak semua memiliki potensi untuk direaktivikasi karena sesuatu dan lain hal, seperti tidak adanya potensi subsurface, keekonomian yang tidak terpenuhi karena high cost rectivation dan harga minyak mentah dunia pada saat itu, serta faktor HSE dan non teknikal seperti masalah masyarakat.

Bahlil menjelaskan bahwa reaktivasi sumur idle merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. Dengan meningkatnya produksi migas, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan devisa negara.

Halaman:
1 2
