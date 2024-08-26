Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Mengungkap Gurita Bisnis Kaesang Pangarep

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |07:49 WIB
Mengungkap Gurita Bisnis Kaesang Pangarep
Mengungkap gurita bisnis Kaesang Pangarep (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Mengungkap gurita bisnis Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi. Nama Kaesang Pangarep tengah disorot menjelang kontestasi Pilkada 2024.

Kaesang Pangarep yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini dikait-kaitkan dengan RUU Pilkada yang kemarin dibahas oleh Parlemen. Masyarakat menduga RUU Pilkada disiapkan untuk memuluskan langkah Kaesang Pangarep untuk maju dalam Pilkada 2024.
Usai menuai polemik, Kaesang memutuskan untuk tidak mengikuti Pilkada 2024 dan memilih fokus pada bisnis.

"Mas Kaesang sebenarnya lebih memilih untuk berkonsentrasi berbisnis dan mengurus keluarga, terutama karena akan segera akan lahir anak pertama dan menemani istrinya, Mbak Erina Gudono, yang sekolah di salah satu kampus terbaik AS," kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni dalam keterangannya, Sabtu (24/8/2024).

Selain aktif di dunia politik, Kaesang Pangarep juga terkenal dengan bisnis yang dia rintis. Mulai dari bisnis makanan hingga perusahaan IT.

Lalu apa saja bisnis milik Kaesang Pangarep? Berikut adalah gurita bisnis Kaesang Pangarep yang dirangkum Okezone, Senin (26/8/2024).angarep yang dirangkum Okezone, Senin (26/8/2024).

1. Truz Official

Sukses dengan clothing line, selanjutnya Kaesang membuat bisnis yang diberi nama Truz Official. Sama-sama menjual kaos bertema skaters dan hoodie, yang membedakan bisnis yang satu ini bekerja sama dengan pihak ketiga.

2. Sang Pisang

Pada 2017 lalu, jajanan pisang nugget tengah booming di kalangan pecinta kuliner. Kala itu Kaesang berinisiatif merintis usaha pisang nugget yang diberi nama Sang Pisang.

Gerai pertama dari Sang Pisang dibuka pada November 2017 lalu. Kini, Sang Pisang sudah memiliki lebih dari 50 gerai di seluruh Indonesia.

3. Madhang Indonesia

Tak hanya kuliner, clothing lines, dan hiburan, Kaesang juga menjajaki dunia teknologi. Ia mendirikan Madhang Indonesia, aplikasi jual beli makanan khas rumahan, sehingga para penjual tak perlu membuka restoran. Aplikasi ini menjadi inovasi ciamik untuk mendukung pelaku usaha rumahan dalam menjual dan mempromosikan dagangannya.

4. TernaKopi

Menurut data International Coffee Organization pada 2020, Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara dengan produksi kopi terbesar di dunia. Jumlah produksinya mencapai 11,95 juta karung.

Meramaikan bisnis kopi di Indonesia, pada 2019 Kaesang juga membuka brand kopinya sendiri bernama TernaKopi. Uniknya, bisnis kopinya ini langsung melejit di tengah ketatnya persaingan bisnis minuman kekinian.

Halaman:
1 2 3
