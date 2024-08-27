Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil: Kita Orang Kaya Masih Terima BBM Subsidi, Apa Kata Dunia Bos?

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |21:11 WIB
Bahlil: Kita Orang Kaya Masih Terima BBM Subsidi, Apa Kata Dunia Bos?
Menteri Bahlil Sentil Orang Kaya yang Pakai BBM Subsidi. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melarang masyarakat kelas menengah menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Hal itu sejalan dengan rencana pemerintah agar BBM subsidi bisa lebih tepat sasaran.

"Kalau yang berhak menerima subsidi itu kan masyarakat mohon maaf ya, yang golongan ekonominya menengah ke bawah. Kalau kita kaya, kita masih menerima BBM bersubsidi, apa kata dunia bos?" tegasnya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Oleh karena itu, dirinya memastikan agar ke depan pemilik kendaraan mewah tidak lagi bisa menikmati BBM subsidi. Salah satunya, dengan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM dalam waktu dekat.

Dalam aturan itu nantinya akan terungkap siapa saja yang berhak menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar Subsidi.

Bahlil pun memastikan, pelaksanaan aturan ini rencananya akan diberlakukan mulai 1 Oktober 2024 mendatang.

Halaman:
1 2
