Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Adu Harga Sewa Pesawat Jet Pribadi yang Dipakai Timnas Indonesia vs Erina Kaesang

Suchika Julian Putri , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |04:20 WIB
Adu Harga Sewa Pesawat Jet Pribadi yang Dipakai Timnas Indonesia vs Erina Kaesang
Kaesang Pangarep dan Erina naik Jet Pribadi (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Perbandingan harga sewa jet pribadi antara Timnas Indonesia dan Erina Kaesang menarik perhatian publik.

Timnas Indonesia menyewa jet pribadi dengan harga kompetitif untuk pertandingan internasional, sementara Erina Kaesang, yang dikenal dengan gaya hidup glamor, juga menyewa jet pribadi dengan tarif yang mengesankan.

Perbandingan harga sewa jet pribadi antara Timnas Indonesia dan Erina Kaesang menarik perhatian publik. Keduanya menggunakan pesawat dari tipe dan perusahaan berbeda, sehingga menimbulkan penasaran mengenai biaya sewa masing-masing, Okezone.

Untuk perjalanan Timnas Indonesia ke Vietnam, mereka menggunakan pesawat jet pribadi Batik Air jenis Airbus A320-200. Meskipun website resmi Batik Air tidak mencantumkan biaya sewa, estimasi biaya untuk pesawat tipe ini, berdasarkan pernyataan konsultan penerbangan Edwin Soedarmo pada 2014, adalah sekitar USD 5.000-7.000 per jam.

Dengan durasi penerbangan sekitar lima jam, biaya sewa untuk perjalanan sekali jalan mencapai sekitar Rp540 juta. Ongkos dari Indonesia ke Vietnam dan kembali ke Jakarta diperkirakan hampir mencapai Rp1 miliar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185659/diskon_tarif_pesawat-HN1X_large.jpg
Jadwal, Link dan Cara Beli Tiket Diskon Pesawat untuk Libur Nataru 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184081/bandara-XJyd_large.jpg
Harga Tiket Pesawat Turun, Diskon Berlaku hingga 10 Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178308/tarif_tiket_pesawat-PxhI_large.jpg
Resmi! Tarif Tiket Pesawat Turun pada Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176725/pesawat-OpkY_large.jpg
Diskon Tarif Tiket Pesawat saat Nataru, Biaya Bahan Bakar Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/320/3160031/harga_tiket_pesawat-7bDo_large.jpg
6 Fakta Harga Tiket Pesawat Bakal Naik, Pajak Karbon Masuk Hitungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/320/3159174/avtur_pesawat_terbang-2mpA_large.jpg
Avtur dari Minyak Jelantah Bisa Bikin Harga Tiket Pesawat Turun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement