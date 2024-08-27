Adu Harga Sewa Pesawat Jet Pribadi yang Dipakai Timnas Indonesia vs Erina Kaesang

Perbandingan harga sewa jet pribadi antara Timnas Indonesia dan Erina Kaesang menarik perhatian publik. Keduanya menggunakan pesawat dari tipe dan perusahaan berbeda, sehingga menimbulkan penasaran mengenai biaya sewa masing-masing, Okezone.

Untuk perjalanan Timnas Indonesia ke Vietnam, mereka menggunakan pesawat jet pribadi Batik Air jenis Airbus A320-200. Meskipun website resmi Batik Air tidak mencantumkan biaya sewa, estimasi biaya untuk pesawat tipe ini, berdasarkan pernyataan konsultan penerbangan Edwin Soedarmo pada 2014, adalah sekitar USD 5.000-7.000 per jam.

Dengan durasi penerbangan sekitar lima jam, biaya sewa untuk perjalanan sekali jalan mencapai sekitar Rp540 juta. Ongkos dari Indonesia ke Vietnam dan kembali ke Jakarta diperkirakan hampir mencapai Rp1 miliar.