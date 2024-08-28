Rekomendasi Saham Hari Ini saat IHSG dalam Fase Menguat

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi bergerak cenderung menguat pada perdagangan Rabu (28/8/2024). Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG bergerak di atas support minor 7.534, di mana penembusan di bawahnya akan membuka peluang menguji support penting di 7.460.

Ivan menyebut, IHSG mestinya akan mengonfirmasi pembalikan tren apabila tembus di bawah level 7.460. “Namun, IHSG akan melanjutkan fase uptrend menuju 7.654 selama support penting 7.460 tetap bertahan,” kata Ivan dalam risetnya pada Rabu (28/8).

Adapun, level support IHSG berada di 7.534, 7.460, 7.417 dan 7.329. Sementara level resistennya di 7.654, 7.756 dan 7.904.

Ivan merekomendasikan hold atau trading buy pada saham PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) di rentang harga Rp3.350-Rp3.450 dengan target harga terdekat Rp3.680. ADRO akan membuka peluang untuk melanjutkan kenaikannya menuju Rp3.680 jika harga penutupan harian berada di atas level Rp3.570 sebagai resisten terdekat.

“Skenario bullish akan tetap berjalan selama ADRO tidak tembus di bawah support di level Rp3.340,” imbuh Ivan.