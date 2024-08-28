Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menteri Baru Jokowi Dapat Tunjangan Seumur Hidup meski Baru 2 Bulan Menjabat

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |05:25 WIB
Menteri Baru Jokowi Dapat Tunjangan Seumur Hidup meski Baru 2 Bulan Menjabat
Menteri baru Presiden Jokowi (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Para Menteri yang baru Kabinet Indonesia Maju akan mendapat tunjangan seumur hidup meskipun hanya menjabat selama dua bulan.

Belum lama ini Jokowi melantik dua Menteri baru, yakni Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM dan Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum, dan HAM.

Fakta menariknya adalah Menteri baru Jokowi ini bakal mendapat uang pensiun, dan tak tanggung-tanggung mereka juga memperoleh tunjangan seumur hidup.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa setiap Menteri yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Besaran uang pensiun ini sendiri ditetapkan berdasarkan lamanya masa jabatan.

Halaman:
1 2
