Erick Thohir Ungkap Potensi Blue Economy RI

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan potensialnya maritim menjadi salah satu sektor vital bagi perekonomian Indonesia. Apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan jalur laut yang strategis.

"Potensi blue economy negara kita sangat besar, bagi bangsa ini laut bukan hanya sebagai penghubung, melainkan nadi dari perekonomian, sumber kehidupan, dan simbol kejayaan," ujarnya, Rabu (28/8/2024).

Erick Thohir sangat mendukung era baru kemaritiman Indonesia dimulai dengan Maritime Cloud Platform (MCP). Penerapan teknologi pada sektor maritim yang dilakukan IDSurvey dan Telkomsel sangat penting guna meningkatkan efisiensi operasional, keselamatan, kinerja dan manajemen kapal.

Ke depannya, solusi MCP ini dapat diakses oleh masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri sebagai ekosistem digital maritim yang memadukan tiga teknologi sekaligus di antaranya cloud computing, satellite constellation dan artificial intelligent.

"Untuk itu adanya Maritime Cloud Platform (MCP) ini patut untuk diapresiasi sebagai bagian dari upaya mendukung transformasi ekosistem pelayaran nasional," ungkap Erick Thohir.

Platform ini akan sangat membantu dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran, melalui fitur information system dashboard diiringi dengan komunikasi satelit real-time yang lebih efisien dan reliable, baik antar kapal maupun dengan pusat kendali. Teknologi ini juga akan berguna untuk mempercepat respon terhadap situasi darurat.