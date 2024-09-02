Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pembelian BBM Pertalite Dibatasi, Masyarakat Setuju tapi Jangan Dihapus

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |20:44 WIB
Pembelian BBM Pertalite Dibatasi, Masyarakat Setuju tapi Jangan Dihapus
Masyarakat setuju pembelian Pertalite dibatasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah berencana membatasi konsumsi pembelian BBM jenis Pertalite. Jika sesuai rencana, pembelian Pertalite dibatasi mulai 1 Oktober untuk beberapa spesifikasi kendaraan tertentu.

Hal ini menimbulkan berbagai respons dari masyarakat, baik dari para pelaku usaha maupun pengguna kendaraan harian.

Berdasarkan penelusuran, Senin (2/9/2024) pada SPBU di bilangan Jakarta Timur, salah satu pengguna kendaraan Devin menilai kebijakan pembatasan merupakan hal yang wajar. Sebab menurutnya saat ini subsidi pemerintah ke sektor energi terutama BBM kendaraan cukup besar.

Akan tetapi, Devin tidak setuju apabila Pertalite harus benar-benar dihapus peredarannya. Sebab akan berpengaruh terhadap para pelaku usaha kecil yang banyak menggunakan kendaraan untuk aktivitasnya.

"Sebetulnya bukan cuma dibatasin saja ya, tapi saya juga mendengar kalau mau dihapus juga yah, kalau dibatasi masih wajar sih, karena kita subsidinya besar di BBM, kalau untuk dihilangkan tidak setuju," ujar Devin.

Salah seorang pelaku usaha, Qori, mengaku dalam menjalankan usaha hariannya cukup mengandalkan kendaraan mobil yang saat ini mengkonsumsi Pertalite. Sehingga pembatasan konsumsi Pertalite sangat dikhawatirkan berdampak pada pendapatannya.

"Sudah tau, per 1 Oktober kalau tidak salah (pembatasan Pertalite), kebetulan saya pakai Pertalite. Saya tidak setuju karena sehari hari kita menggunakan Pertalite, sedangkan untuk bisnis ini kan saya mobile juga, nah itu pakai Pertalite," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3188948/bbm_pertamina-oumE_large.jpg
Distribusi BBM Pulih, Operator SPBU di Aceh Tamiang Dapat Energy Booster
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188693/bbm_pertamina-8mQP_large.jpg
Cerita 2 Hari Perjalanan BBM hingga Akhirnya Tiba di SPBU Aceh Pasca Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188543/bbm_pertamina-P2MW_large.jpg
Pertamina Percepat Distribusi BBM dan LPG di Wilayah Bencana, Kini SPBU Sudah Beroperasi 24 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188401/spbu-590z_large.jpg
Daftar SPBU Shell yang Kembali Jual BBM, Harga Shell Super Naik Jadi Rp13.000 per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188344/spbu-W4sU_large.jpg
3 SPBU Beroperasi di Aceh Tamiang, Distribusi BBM dan LPG Berangsur Pulih 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188343/bbm_shell-vyA7_large.jpg
SPBU Shell Akhirnya Jual BBM Lagi, Ini Harganya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement