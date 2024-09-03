Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BLT Cair di September 2024, Segera Cek Nama Penerima di Sini

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |03:03 WIB
BLT Cair di September 2024, Segera Cek Nama Penerima di Sini
Daftar Bansos yang Cair di September 2024. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Daftar bantuan sosial yang berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan pangan yang masih cair pada bulan ini atau September 2024.

Pengecekan kini bisa dilakukan lewat aplikasi khusus bansos yang dibuat oleh Kementrian Sosial. Aplikasi ini akan memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait bantuan sosial (bansos)

Dengan fitur lengkap dan mudah, aplikasi ini sangat memberikan peran penting untuk memastikan bansos bisa disalurkan dengan efektif dan juga efisien.

Cara cek penerima Bansos 2024 di situs Kemensos

1. Kunjungi situs resmi cek data penerima manfaat Bansos melalui link https://cekbansos.kemensos.go.id/

2. Masukkan data wilayah Anda atau data PM (Penerima Manfaat) yang sesuai

3. Pilih “Provinsi” => “Kabupaten/Kota” => “Kecamatan” => “Desa”

4. Setelah selesai mengisi data alamat wilayah, Masukkan nama Anda atau PM (Penerima Manfaat) dengan lengkap sesuai identitas KTP

5. Kemudian masukkan 4 kode huruf “Captcha” yang tersedia

6. Selanjutnya, pilih “Cari Data”

7. Jika Anda terdaftar sebagai penerima dana Bansos, maka akan menampilkan tabel yang berisi status penerima dari nama,usia, dan jenis bansos yang akan diterima dan yang sudah diterima.

8. Namun jika Anda bukan penerima bansos, maka akan menampilkan tulisan “Tidak Ada Peserta/PM”.

