BLT Cair Lagi Bulan Ini, Cek Penerima Bansos Terbaru di Sini

JAKARTA - Masyarakat sudah bisa mengecek nama penerima Bansos September 2024. Hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya melalui link https://cekbansos.kemensos.go.id/.

Seperti diketahui, di bulan ini ada Bansos yang masih dicairkan. Di antaranya program Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Pangan Non Tunai.

Oleh karena itu, masyarakat bisa mengecek daftar penerima Bansos 2024 di situs Kemensos:

1. Kunjungi situs resmi cek data penerima manfaat Bansos melalui link https://cekbansos.kemensos.go.id/

2. Masukkan data wilayah Anda atau data PM (Penerima Manfaat) yang sesuai

3. Pilih “Provinsi” => “Kabupaten/Kota” => “Kecamatan” => “Desa”

4. Setelah selesai mengisi data alamat wilayah, Masukkan nama Anda atau PM (Penerima Manfaat) dengan lengkap sesuai identitas KTP