Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BLT Cair Lagi Bulan Ini, Cek Penerima Bansos Terbaru di Sini

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |03:04 WIB
BLT Cair Lagi Bulan Ini, Cek Penerima Bansos Terbaru di Sini
BLT Cair Bulan Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Masyarakat sudah bisa mengecek nama penerima Bansos September 2024. Hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya melalui link https://cekbansos.kemensos.go.id/.

Seperti diketahui, di bulan ini ada Bansos yang masih dicairkan. Di antaranya program Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Pangan Non Tunai.

Oleh karena itu, masyarakat bisa mengecek daftar penerima Bansos 2024 di situs Kemensos:

1. Kunjungi situs resmi cek data penerima manfaat Bansos melalui link https://cekbansos.kemensos.go.id/

2. Masukkan data wilayah Anda atau data PM (Penerima Manfaat) yang sesuai

3. Pilih “Provinsi” => “Kabupaten/Kota” => “Kecamatan” => “Desa”

4. Setelah selesai mengisi data alamat wilayah, Masukkan nama Anda atau PM (Penerima Manfaat) dengan lengkap sesuai identitas KTP

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189548/bsu_di_desember-vti2_large.jpg
BLT Kesra Rp900.000 Kembali Cair, Begini Cara Ceknya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187951/menko_airlangga-96U5_large.jpg
7 Fakta BLT Kesra Rp900.000 Cair hingga Desember 2025, Tinggal Ambil di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187784/blt-JVBM_large.jpg
Ini 3 Pola Penyaluran Bansos dan BLT di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188102/bsu_di_2026-fEQp_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026? Ini Jawabannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187923/blt-mdEu_large.jpg
Apakah Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187853/menko_airlangga_soal_blt_kesra-6aNz_large.JPG
Menko Airlangga Tinjau Penyaluran BLT Kesra Rp900 Ribu di Kantor Pos
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement