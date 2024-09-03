Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Link BLT untuk Cek Nama Penerima Bansos September 2024

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |11:34 WIB
Link BLT untuk Cek Nama Penerima Bansos September 2024
Link BLT untuk Cek Nama Penerima Bansos September 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Link BLT untuk cek nama penerima Bansos September 2024. Pemerintah masih mencairkan bansos termasuk BLT pada September 2024.

Pencairan BLT dan bansos ini masuk ke dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos) 2024 yang mencapai Rp496,8 triliun.

Penyaluran anggaran perlinsos melalui Kementerian Sosial ditujukan untuk program Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), serta asistensi rehabilitasi sosial.

Masyarakat yang menerima bansos masuk ke dalam keluarga penerima manfaat (KPM) dapat memeriksa bansos apa saja yang akan cair. Bahkan kini pengecekan bisa dilakukan melalui aplikasi khusus bansos yang dibuat Kementerian Sosial (Kemensos). Aplikasi khusus ini memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait bantuan sosial (bansos).

Aplikasi ini bertujuan memastikan bahwa bantuan sosial disalurkan dengan tepat dan memberikan kemudahan bagi penerima maupun calon penerima dalam memeriksa status, serta menerima notifikasi penting terkait bantuan sosial.

Dengan fitur yang lengkap dan kemudahan akses yang ditawarkan, aplikasi ini berperan penting dalam memastikan bantuan sosial disalurkan dengan efektif dan efisien.

 

Cara Cek Penerima Bansos 2024 di situs Kemensos

1. Kunjungi situs resmi cek data penerima manfaat Bansos melalui link https://cekbansos.kemensos.go.id/

2. Masukkan data wilayah Anda atau data PM (Penerima Manfaat) yang sesuai

3. Pilih “Provinsi” => “Kabupaten/Kota” => “Kecamatan” => “Desa”

4. Setelah selesai mengisi data alamat wilayah, Masukkan nama Anda atau PM (Penerima Manfaat) dengan lengkap sesuai identitas KTP

5. Kemudian masukkan 4 kode huruf “Captcha” yang tersedia

6. Selanjutnya, pilih “Cari Data”

7. Jika Anda terdaftar sebagai penerima dana Bansos, maka akan menampilkan tabel yang berisi status penerima dari nama,usia, dan jenis bansos yang akan diterima dan yang sudah diterima.

8. Namun jika Anda bukan penerima bansos, maka akan menampilkan tulisan “Tidak Ada Peserta/PM”.

Cara Cek Penerima Bansos 2024 di Aplikasi Bansos

1. Buka "aplikasi cek Bansos" yang sudah Anda install di Play Store (android) dan App Store (iOS)

2. Lakukan registrasi untuk "login"

3. Setelah selesai registrasi, masuk aplikasi bansos dengan ”username” dan “password”

4. Pilih “Pencarian” untuk memulai pengecekan

5. Masukkan data wilayah Anda atau Penerima Manfaat (PM) yang sesuai dengan lokasi yang ingin di cek, meliput : Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.

6. Kemudian Masukkan nama Penerima Manfaat (PM) sesuai dengan data KTP.

7. Isi kode “Captcha” untuk verifikasi, dan pilih “Cari Data”

8. Jika terdaftar hasil pengecekan akan muncul, termasuk jenis bantuan sosial yang sedang diterima oleh orang tersebut. Apabila tidak terdaftar akan muncul “Tidak Ada Peserta/PM”.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187951/menko_airlangga-96U5_large.jpg
7 Fakta BLT Kesra Rp900.000 Cair hingga Desember 2025, Tinggal Ambil di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187784/blt-JVBM_large.jpg
Ini 3 Pola Penyaluran Bansos dan BLT di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188102/bsu_di_2026-fEQp_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026? Ini Jawabannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187923/blt-mdEu_large.jpg
Apakah Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187853/menko_airlangga_soal_blt_kesra-6aNz_large.JPG
Menko Airlangga Tinjau Penyaluran BLT Kesra Rp900 Ribu di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187743/blt-7jzu_large.jpg
Info Terbaru Cara Ambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos Tanpa Antre
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement