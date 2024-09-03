Link BLT untuk Cek Nama Penerima Bansos September 2024

JAKARTA - Link BLT untuk cek nama penerima Bansos September 2024. Pemerintah masih mencairkan bansos termasuk BLT pada September 2024.

Pencairan BLT dan bansos ini masuk ke dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos) 2024 yang mencapai Rp496,8 triliun.

Penyaluran anggaran perlinsos melalui Kementerian Sosial ditujukan untuk program Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), serta asistensi rehabilitasi sosial.

Masyarakat yang menerima bansos masuk ke dalam keluarga penerima manfaat (KPM) dapat memeriksa bansos apa saja yang akan cair. Bahkan kini pengecekan bisa dilakukan melalui aplikasi khusus bansos yang dibuat Kementerian Sosial (Kemensos). Aplikasi khusus ini memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait bantuan sosial (bansos).

Aplikasi ini bertujuan memastikan bahwa bantuan sosial disalurkan dengan tepat dan memberikan kemudahan bagi penerima maupun calon penerima dalam memeriksa status, serta menerima notifikasi penting terkait bantuan sosial.

BACA JUGA: 8 Cara Cek Penerima Bansos September 2024 demi BLT Rp900 Ribu

Dengan fitur yang lengkap dan kemudahan akses yang ditawarkan, aplikasi ini berperan penting dalam memastikan bantuan sosial disalurkan dengan efektif dan efisien.

Cara Cek Penerima Bansos 2024 di situs Kemensos

1. Kunjungi situs resmi cek data penerima manfaat Bansos melalui link https://cekbansos.kemensos.go.id/

2. Masukkan data wilayah Anda atau data PM (Penerima Manfaat) yang sesuai

3. Pilih “Provinsi” => “Kabupaten/Kota” => “Kecamatan” => “Desa”

4. Setelah selesai mengisi data alamat wilayah, Masukkan nama Anda atau PM (Penerima Manfaat) dengan lengkap sesuai identitas KTP

5. Kemudian masukkan 4 kode huruf “Captcha” yang tersedia

6. Selanjutnya, pilih “Cari Data”

7. Jika Anda terdaftar sebagai penerima dana Bansos, maka akan menampilkan tabel yang berisi status penerima dari nama,usia, dan jenis bansos yang akan diterima dan yang sudah diterima.

8. Namun jika Anda bukan penerima bansos, maka akan menampilkan tulisan “Tidak Ada Peserta/PM”.

Cara Cek Penerima Bansos 2024 di Aplikasi Bansos

1. Buka "aplikasi cek Bansos" yang sudah Anda install di Play Store (android) dan App Store (iOS)

2. Lakukan registrasi untuk "login"

3. Setelah selesai registrasi, masuk aplikasi bansos dengan ”username” dan “password”

4. Pilih “Pencarian” untuk memulai pengecekan

5. Masukkan data wilayah Anda atau Penerima Manfaat (PM) yang sesuai dengan lokasi yang ingin di cek, meliput : Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.

6. Kemudian Masukkan nama Penerima Manfaat (PM) sesuai dengan data KTP.

7. Isi kode “Captcha” untuk verifikasi, dan pilih “Cari Data”

8. Jika terdaftar hasil pengecekan akan muncul, termasuk jenis bantuan sosial yang sedang diterima oleh orang tersebut. Apabila tidak terdaftar akan muncul “Tidak Ada Peserta/PM”.