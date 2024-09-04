Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Simak, Berikut Cara Daftar QR Code Jelang Pembatasan BBM Subsidi

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |06:01 WIB
Simak, Berikut Cara Daftar QR Code Jelang Pembatasan BBM Subsidi
BBM Subsidi Dibatasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Berikut cara daftar QR Code jelang pembatasan BBM Subsidi. Pertamina Patra Niaga melakukan upaya percepatan pendaftaran QR Code sebagai implementasi Program Subsidi bagi kendaraan roda 4 pengguna Pertalite.

"Pendaftaran program subsidi tepat Pertalite sangat mudah dilakukan. Namun, masyarakat perlu memperhatikan beberapa hal terkait dengan kelengkapan dokumen yang akan diunggah saat pendaftaran agar proses pendaftaran QR Code dan pencocokan data atau verifikasi dapat berjalan dengan lancar," ujar Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Jawa Bagian Barat PT Pertamina Patra Niaga Eko Kristiawan.

Dia menambahkan proses pendaftaran yang dilakukan melalui website http://subsiditepat.mypertamina.id/ dapat terkendala apabila dokumen yang diunggah oleh pendaftar tidak sesuai dengan ketentuan.

"Untuk mendapatkan QR Code, pendaftar perlu melakukan pengisian data dan memastikan telah mengunggah dokumen di website sesuai dengan petunjuk,” katanya.

“Sebelum melakukan pendaftaran QR Code, pendaftar diimbau untuk mempersiapkan sejumlah dokumen seperti foto KTP, foto diri, foto STNK tampak depan dan belakang, foto kendaraan tampak keseluruhan, foto kendaraan tampak depan nomor polisi dan foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR. Seluruh dokumen foto tersebut harus memiliki resolusi baik sehingga dapat terbaca dengan jelas. Foto yang tidak jelas akan menghambat proses pencocokan data atau verifikasi sehingga menyebabkan pendaftaran tidak berhasil," tambah Eko.

Halaman:
1 2
