Daftar Mobil yang Terancam Dilarang Isi BBM Subsidi per 1 Oktober 2024

JAKARTA - Daftar mobil yang terancam dilarang isi BBM Subsidi per 1 Oktober 2024. Pelaksanaan pembatasan pembelian BBM bersubsidi akan terlaksana pada 1 Oktober 2024.

Dalam perpres itu diatur kriteria mobil yang diperbolehkan memakai Pertalite. Mobil maksimal 1.400 CC diperbolehkan mengonsumsi Pertalite. Selebihnya mobil di atas 1.400 CC dilarang menggunakan Pertalite.

Jika mengacu usulan ini, mobil mana saja yang tidak diperbolehkan mengonsumsi Pertalite, jika memang Perpres Nomor 191 Tahun 2014 itu direvisi? Berikut daftarnya, sebagaimana dirangkum Okezone, Selasa (3/9/2024):

Berikut sejumlah merek dan tipe mobil dengan kapasitas mesin di atas 1.400 cc yang beredar di Indonesia:

All New Ertiga

Daihatsu Terios

Daihatsu Xenia 1.5

DFSK Glory 560