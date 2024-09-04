Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Airlangga Bertemu Pebisnis British Columbia, Bahas Apa?

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |10:56 WIB
Menko Airlangga Bertemu Pebisnis British Columbia, Bahas Apa?
Menko Airlangga Hartarto bertemu Pebisnis British Columbia (Foto: Kemenko)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berdiskusi dengan pebisnis British Columbia dan Asia Pacific Foundation of Canada terkait 'Future Economics', pada Selasa (3/9/2024).

Acara yang disiapkan khusus untuk peserta terbatas ini, dibicarakan energi baru, teknologi bersih, hidrogen, semikonduktor, dan artificial intelligence (AI).

Airlangga terlibat aktif dalam diskusi yang membahas terkait berbagai inisiatif dan proyek di sektor 'Future Economics' ini. Menko Perekonomian menuturkan, diskusi yang dipandu Presiden & CEO APFC Jeff Nankivell ini secara khusus memang untuk membahas energi baru.

Dia mengatakan, diskusi melibatkan British Columbia karena Provinsi BC menjadi salah satu pihak yang berkomitmen untuk mencapai target emisi nol alias bersih. Hal ini dibuktikan melalui proyek besar mereka Smart Hydrogen Energy District (SHED) yang dikembangkan University of British Columbia.

"Proyek ini bernilai USD23 juta dan bertujuan untuk memajukan penggunaan hidrogen sebagai sumber energi bersih," ujar Airlangga, Rabu (4/9/2024).

Airlangga menambahkan, British Columbia juga memimpin dalam pengembangan teknologi bersih dengan mengembangkan CleanBC Roadmap. Melalui roadmap ini, British Columbia menargetkan bisa mencapai emisi nol bersih pada 2050.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/622/3142789/perbedaan_diskon_dan_cashback-Xz8S_large.jpg
Apa Beda Cashback dan Diskon?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/455/3141522/bisnis_jes_no_limit-MKo7_large.jpg
Bisnis dan Kekayaan Jess No Limit, Masuk Daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/455/3141231/bisnis_jennifer_coppen-e5sd_large.jpg
Daftar Bisnis Milik Jennifer Coppen, dari Skincare hingga Kuliner
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/455/3140625/jonatan_christie_dan_istri-vdDw_large.jpg
2 Bisnis Milik Pebulutangkis Jonatan Christie dan Shania Junianatha, Salah Satunya Telah Dirintis Sejak 2019
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/455/3140623/cinta_laura-sTrl_large.jpg
Deretan Bisnis yang Ternyata Milik Cinta Laura, Sudah Tahu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/455/3140316/syahrini-jSmf_large.jpg
3 Bisnis Milik Syahrini yang Cetar Membahana, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement