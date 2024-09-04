Menko Airlangga Bertemu Pebisnis British Columbia, Bahas Apa?

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berdiskusi dengan pebisnis British Columbia dan Asia Pacific Foundation of Canada terkait 'Future Economics', pada Selasa (3/9/2024).

Acara yang disiapkan khusus untuk peserta terbatas ini, dibicarakan energi baru, teknologi bersih, hidrogen, semikonduktor, dan artificial intelligence (AI).

Airlangga terlibat aktif dalam diskusi yang membahas terkait berbagai inisiatif dan proyek di sektor 'Future Economics' ini. Menko Perekonomian menuturkan, diskusi yang dipandu Presiden & CEO APFC Jeff Nankivell ini secara khusus memang untuk membahas energi baru.

Dia mengatakan, diskusi melibatkan British Columbia karena Provinsi BC menjadi salah satu pihak yang berkomitmen untuk mencapai target emisi nol alias bersih. Hal ini dibuktikan melalui proyek besar mereka Smart Hydrogen Energy District (SHED) yang dikembangkan University of British Columbia.

"Proyek ini bernilai USD23 juta dan bertujuan untuk memajukan penggunaan hidrogen sebagai sumber energi bersih," ujar Airlangga, Rabu (4/9/2024).

Airlangga menambahkan, British Columbia juga memimpin dalam pengembangan teknologi bersih dengan mengembangkan CleanBC Roadmap. Melalui roadmap ini, British Columbia menargetkan bisa mencapai emisi nol bersih pada 2050.