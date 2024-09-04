Cara MNC Bank Manjakan Nasabah di Hari Pelanggan Nasional 2024

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank memberikan ragam program spesial yang bisa dinikmati nasabah perayaan Hari Pelanggan Nasional ke-21.

MNC Bank menyiapkan hadiah langsung tanpa diundi dan juga hadiah tambahan berupa kesempatan memenangkan undian dengan grand prize total 2 unit mobil.

Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna mengatakan, hadiah langsung tanpa undian bisa didapat jika nasabah melakukan top-up saldo rekening atau melakukan pembukaan akun rekening Tabungan Dahsyat Berhadiah dengan nominal penempatan minimal Rp1 juta dan Rp5 juta.

Sementara hadiah kesempatan memenangkan undian bisa diperoleh nasabah jika berhasil menjaga saldo rata-rata tabungannya minimal Rp10 juta selama bulan September 2024, di mana nantinya nasabah akan diberikan 10 poin undian.

"Poin tersebut yang nantinya akan digunakan untuk pengundian program Tabungan Dahsyat Berhadiah yang rutin dilakukan setiap bulannya hingga Januari 2025," kata Rita saat dijumpai di kantor cabang MNC Bank Kebon Sirih, Jakarta pada Rabu (4/9/2024).

"Dengan berpartisipasi pada program tersebut, nasabah memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan beragam hadiah istimewa mulai dari uang tunai, voucher hotel berbintang, smartphone, hingga grand prize berupa 1 unit mobil Hyundai Stargazer dan 1 unit mobil Toyota Fortuner yang akan diundi pada akhir periode program," lanjutnya.