HOME FINANCE HOT ISSUE

8 Bos Kereta Api di ASEAN Jajal Kereta Cepat Whoosh

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |17:11 WIB
8 Bos Kereta Api di ASEAN Jajal Kereta Cepat Whoosh
8 CEO Kereta Api di Asean menjajal kereta cepat Whoosh (Foto: KCIC)
A
A
A

JAKARTA - 8 Bos perusahaan operator Kereta Api di Asia Tenggara (ASEAN) menjajal kereta cepat Whoosh dari Stasiun Padalarang menuju Stasiun Halim. Agenda ini merupakan rangkaian dari ASEAN Railway CEOs’ Conference (ARCEOs’ Conference) ke-44 yang diadakan di Bandung pada tanggal 2-5 September 2024.

ke-8 CEO tersebut berasal dari Keretaapi Tanah Melayu Berhad (Malaysia), Vietnam Railways (Vietnam), Ministry of Public Works and Transport (Kamboja), Lao National Railways (Laos), Philippine National Railways (Filipina), Myanma Railways (Myanmar), State Railway of Thailand (Thailand), dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) (Indonesia).

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan, dalam rangkaian ARCEO Conference kali ini, KCIC mengajak para CEO Asean Railway untuk melihat lebih jauh mengenai layanan Kereta Cepat Whoosh.

"Indonesia merupakan negara yang memimpin perkeretaapian di Asia Tenggara. Salah satu indikatornya, karena Indonesia yang menjadi pioneer dalam pengoperasian Kereta Cepat di Asia Tenggara," ujar Dwiyana, Rabu (4/9/2024).

Pada kesempatan ini para CEO ingin mengetahui bagaimana perjalanan KCIC dari masa konstruksi hingga akhirnya hari ini dapat beroperasi dengan baik. Para CEO juga berkesempatan mencoba berbagai layanan yang ada di stasiun dan selama dalam perjalanan.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
