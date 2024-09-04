Perry Warjiyo Lantik 2 Bos Baru BI

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo melantik dua pemimpin satuan kerja Kantor Pusat Bank Indonesia. Kedua pemimpin satuan kerja tersebut adalah Riza Tyas U. H. menjadi Kepala Departemen Statistik, efektif menjabat tanggal 2 September 2024 dan Anastuty K. menjadi Kepala Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau, efektif menjabat tanggal 1 Oktober 2024.

Adapun Riza sebelumnya menjabat Kepala Grup Statistik Domestik dan Quality Assurance dan Anastuty K. sebelumnya menjabat Kepala Departemen Pengembangan UMKM & Pelindungan Konsumen BI.

BACA JUGA: BI dan 9 Kementerian Lembaga Transaksi Tanpa Dolar AS dengan 4 Negara Ini

Perry menyampaikan harapannya agar pemimpin baru dapat terus berinovasi memperkuat seluruh proses bisnis yang ada di Bank Indonesia dengan mengoptimalkan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI).

“Hal ini sejalan dengan perkembangan digitalisasi yang semakin pesat terutama dalam pengolahan data sebagai bagian strategis dari perumusan kebijakan Bank Indonesia,” kata Perry dalam keterangan resmi, Rabu (4/9/2024).

Lebih lanjut, Perry menekankan agar pemimpin baru juga dapat meningkatkan eksposur dan peran Bank Indonesia di kancah nasional dan internasional.