HOME FINANCE HOT ISSUE

Gubernur BI Beri Sinyal Suku Bunga Acuan Turun di Kuartal IV-2024

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |17:13 WIB
Gubernur BI Beri Sinyal Suku Bunga Acuan Turun di Kuartal IV-2024
BI buka peluang penurunan suku bunga (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTABank Indonesia memberi sinyal penurunan suku bunga acuan pada kuartal IV-2024. Hal tersebut juga didorong kondisi fundamental tanah yang air yang masih kuat.

"Dalam Rapat Dewan Gubernur bulanan tadi kami sampaikan memang kami masih tetap akan lihat ruang terbuka bagi penurunan BI rate pada triwulan IV," ungkap Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam konferensi pers pengumuman hasil RDG BI Bulan Agustus 2024 di Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Ruang terbuka penurunan kuartal IV, ini sementara kuartal III fokus BI untuk penguatan lebih lanjut penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah.

"Memang secara fundamental rupiah masih akan terus cenderung menguat," katanya.

