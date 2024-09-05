Gojek Tutup Bisnis di Vietnam Mulai 16 September 2024

JAKARTA - Gojek tutup bisnis di Vietnam. Hal ini diumumkan manajemen PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) memutuskan untuk menutup operasional bisnis di Vietnam mulai 16 September 2024.

Gojek tutup bisnis di Vietnam diambil karena pasar negara itu khususnya transportasi dan pengiriman makanan sudah mengalami fragmented market yang membuat persaingan usaha berlangsung sangat ketat.

Pihak GOTO menilai telah banyak pemain bisnis yang bergerak dalam hal transportasi dan pengiriman makanan, serupa dengan GOTO.

Faktor inilah yang menjadi salah satu alasan penutupan operasional pesaing Grab itu.

"Vietnam adalah pasar yang sangat terfragmentasi, dengan banyak pemain di bidang transportasi dan pengiriman," kata Sekretaris Perusahaan GOTO, R A Koesoemohadiani dalam keterbukaan informasi BEI, Jakarta dikutip, Kamis (5/9/2024).

Diani, sapaan akrabnya, menyebut kontribusi bisnis GOTO di Vietnam juga tak lebih dari 0,5 persen nilai transaksi bruto / Gross Transaction Value (GTV), sebuah ukuran yang biasa digunakan oleh perusahaan digital.