HOME FINANCE HOT ISSUE

Bos Vale Bertemu Jokowi di Istana, Bahas Apa?

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |13:09 WIB
Bos Vale Bertemu Jokowi di Istana, Bahas Apa?
Bos Vale Bertemu Presiden Jokowi di Istana (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) Febriany Eddy menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta. Hal ini guna melaporkan perkembangan proyek Vale di Indonesia saat ini.

"Hanya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah selama ini ke Vale ya berharap ke depan terus mendapat dukungan saja sekalian meng-update juga progres-progres perkembangan kita terakhir ini," ucap Febriany di Istana Kepresidenan, Jakarta dikutip Antara, Kamis (5/9/2024).

Febriany juga didampingi oleh Chairman Vale Base Metal Global Mark Cutifani. Ia mengatakan kunjungan itu juga sekaligus memperkenalkan Mark Cutifani kepada Presiden Jokowi.

"Cuma mengenalkan dari Vale Base Metals ada chairman-nya Vale Base Metals yang sedang berkunjung ke Indonesia ingin bertemu Bapak Presiden," kata Febriany.

Sementara saat dikonfirmasi soal keuntungan yang didapatkan Vale setelah 34 persen sahamnya dikuasai oleh Pemerintah Indonesia melalui holding BUMN pertambangan MIND ID, ia mengaku bahwa perusahaannya saat ini mendapat dukungan lebih dari pemerintah dalam operasional di Indonesia.

Halaman:
1 2
