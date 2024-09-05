Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Perkuat Posisi Jadi Hub Logistik di Kawasan Asia Pasifik

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |21:12 WIB
RI Perkuat Posisi Jadi Hub Logistik di Kawasan Asia Pasifik
RI perkuat posisi sebagai hub logistik di kawasan Asia Pasifik (Foto: KARW)
A
A
A

JAKARTA – Indonesia memperkuat posisinya sebagai hub Logistik di kawasan Asia-Pasifik. Sejalan dengan hal tersebut, Perusahaan industri maritim dan logistik PT Meratus Jasa Prima Tbk (KARW) melalui anak usahanya OJA berkolaborasi dengan Mediterranean Shipping Company (MSC).

Presiden Direktur Meratus Jasa Prima (MJP) Farid Belbouab mengatakan kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat hubungan perdagangan penting antara Indonesia dan wilayah Asia Pasifik.

“Perkembangan ini meningkatkan pilihan pengiriman, secara signifikan meningkatkan throughput kami, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai hub logistik terkemuka di kawasan Asia-Pasifik,” kata Farid, Kamis (5/9/2024).

Kapal pertama, MSC Elisabeth III, dari layanan KIWI yang menghubungkan Asia Tenggara dengan Asia Timur Laut dijadwalkan berangkat dari Terminal OJA pada 5 September.

Terminal OJA berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan luas 8,2 hektare dan dermaga sepanjang 600 meter yang dipersiapkan untuk menangani operasi bongkar muat dengan volume tinggi.

Penambahan layanan ini akan memfasilitasi perdagangan internasional, meningkatkan kemampuan ekspor Indonesia, serta memperluas koneksi ke Asia Tenggara dan Asia Timur Laut, termasuk China.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173906/truk-tHFu_large.jpg
Digitalisasi dan Integrasi, Cara Berantas Truk ODOL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170418/gudang-N5w8_large.jpg
Efisiensi Distribusi Logistik, RI Punya Gudang Modern Energi Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/320/3165584/kai-Tudk_large.jpg
Kereta Api Logistik Angkut 89 Ribu Ekor Hewan hingga Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/320/3159412/kai-SXex_large.jpg
Perkuat Armada Logistik, 270 Gerbong Datar Made in RI Didistribusikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/320/3156847/kapal_asdp-XP1Q_large.jpg
Konektivitas Logistik di RI, Kapal Jarak Jauh Dioptimalkan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/320/3145157/hewan_peliharaan-4n72_large.jpg
Tren Baru Logistik, Layanan Pengiriman Hewan Peliharaan Naik 30%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement