RI Perkuat Posisi Jadi Hub Logistik di Kawasan Asia Pasifik

RI perkuat posisi sebagai hub logistik di kawasan Asia Pasifik (Foto: KARW)

JAKARTA – Indonesia memperkuat posisinya sebagai hub Logistik di kawasan Asia-Pasifik. Sejalan dengan hal tersebut, Perusahaan industri maritim dan logistik PT Meratus Jasa Prima Tbk (KARW) melalui anak usahanya OJA berkolaborasi dengan Mediterranean Shipping Company (MSC).

Presiden Direktur Meratus Jasa Prima (MJP) Farid Belbouab mengatakan kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat hubungan perdagangan penting antara Indonesia dan wilayah Asia Pasifik.

“Perkembangan ini meningkatkan pilihan pengiriman, secara signifikan meningkatkan throughput kami, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai hub logistik terkemuka di kawasan Asia-Pasifik,” kata Farid, Kamis (5/9/2024).

Kapal pertama, MSC Elisabeth III, dari layanan KIWI yang menghubungkan Asia Tenggara dengan Asia Timur Laut dijadwalkan berangkat dari Terminal OJA pada 5 September.

Terminal OJA berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan luas 8,2 hektare dan dermaga sepanjang 600 meter yang dipersiapkan untuk menangani operasi bongkar muat dengan volume tinggi.

Penambahan layanan ini akan memfasilitasi perdagangan internasional, meningkatkan kemampuan ekspor Indonesia, serta memperluas koneksi ke Asia Tenggara dan Asia Timur Laut, termasuk China.