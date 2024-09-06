Wall Street Lesu, Investor Fokus pada Data Tenaga Kerja

JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street berakhir melemah pada perdagangan Kamis waktu setempat. Hal tersebut karena prediksi bullish pada saham dipinggirkan oleh data ekonomi yang khawatir terkait data pekerjaan.

Dow Jones Industrial Average telah merosot 219 poin atau 0,50%, sedangkan patokan S&P 500 turun 0,3%, dan komposit Nasdaq yang berat teknologi turun 0,3%. Private payroll AS kehilangan harapan karena fokus sekarang beralih ke data penggajian hari Jumat.

Adapun private payroll AS meningkat kurang dari yang diantisipasi pada bulan Agustus, memicu kekhawatiran tentang kesehatan ekonomi.

Private payroll meningkat 99.000 pekerjaan pada bulan Agustus, dibandingkan dengan total yang direvisi dengan total 111.000 pada bulan Juli, menurut prosesor prosesor penggajian. Itu adalah bulan terlemah untuk angka tersebut sejak Januari 2021.

Ekonom telah menyerukan prediksi 144.000, naik dari tanda Juli asli 122.000.

Jumlah orang Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran pertama kali, sementara itu, datang pada 227.000 dalam minggu yang berakhir pada 31 Agustus, penurunan 5.000 dari level revisi minggu sebelumnya sebesar 232.000. Prakiraan telah melihat angka sejalan dengan tanda awal minggu lalu sebesar 231.000.

Data, yang datang menjelang laporan penggajian nonfarm hari Jumat, telah menguatkan taruhan pada pemotongan tarif The Fed yang lebih besar.

"Sebagai hasil dari pertemuan laporan data yang mengecewakan, investor mengantisipasi kemungkinan yang semakin besar dari respons kebijakan moneter yang lebih agresif, termasuk potensi pemotongan 50bps pada bulan September, sekarang dihargai 45% dengan total 111bps dalam pelonggaran kebijakan yang diantisipasi oleh oleh akhir tahun," kata Stifel dalam catatan, dilansir dari Investing, Jumat (6/9/2024).

Verizon setuju kesepakatan USD20 miliar untuk mengakuisisi perbatasan, rebound baja AS.

Verizon (NYSE: VZ) tutup sedikit lebih rendah setelah menyetujui untuk membeli Frontier Communications (NASDAQ: FYBR) dalam kesepakatan senilai USD20 miliar.

Langkah ini diharapkan dapat membantu raksasa telekomunikasi menumbuhkan jaringan seratnya untuk bersaing dengan saingan termasuk AT&T (NYSE: T).

US Steel (NYSE: X) naik lebih dari 2 persen, mengupas beberapa kerugian setelah kemerosotan besar pada hari Rabu. Pembuat baja AS telah berada di bawah tekanan mengikuti laporan bahwa Presiden AS Joe Biden akan memblokir pengambilalihan USD14,9 miliar yang diusulkan oleh Nippon Steel Jepang karena masalah keamanan nasional.