HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Meroket 0,66% ke Level 7.731 pada Sesi I

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |12:23 WIB
IHSG Meroket 0,66% ke Level 7.731 pada Sesi I
IHSG Meroket 0,66% pada Sesi I. (Foto :Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona hijau pada perdagangan sesi pertama. Indeks saham naik 0,66% atau 50,44 poin ke level 7.731.

Siang ini, Jumat (6/9/2024), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 16,80 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp4,81 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 640.225 kali. Adapun, sebanyak 288 saham harganya naik, 260 saham harganya turun dan 233 saham lain harganya stagnan.

Sektor keuangan menguat 1,74 persen, sektor kesehatan naik 0,91%, sektor bahan baku naik 0,46%, sektor non siklikal naik 0,35%, sektor teknologi naik 0,33% dan sektor transportasi naik 0,07%.

Sedangkan sektor infrastruktur turun 0,40%, sektor industri turun 0,35%, sektor energi turun 0,27%, sektor siklikal turun 0,19% dan sektor properti turun 0,02%.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,80% ke level 951, indeks MNC36 naik 0,46% ke level 365, indeks IDX30 naik 0,58% ke level 481, serta indeks JII naik 0,56% ke level 518.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Pelangi Indah Canindo Tbk (PICO) naik 34,38% ke Rp129, PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk (AKSI) naik 24,79% ke Rp302, dan PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) naik 13,51% ke Rp126.

