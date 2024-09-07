5 Contoh Membalas Panggilan Interview Kerja Via WhatsApp

JAKARTA – 5 contoh membalas panggilan interview kerja via WhatsApp. Komunikasi melalui WhatsApp sudah menjadi salah satu cara populer bagi perusahaan untuk menghubungi calon karyawan. Respon yang tepat dan profesional terhadap panggilan interview kerja via WhatsApp sangat penting untuk meninggalkan kesan baik pada perusahaan.

Berikut ini adalah beberapa langkah penting yang bisa Anda lakukan untuk membalas panggilan interview kerja melalui WhatsApp dengan sopan dan tepat waktu.

Cara ini dapat membantu menunjukkan antusiasme dan kesiapan Anda sebagai calon karyawan yang serius yang dirangkum Okezone, Sabtu (7/9/2024).

1. Mulailah dengan Menanyakan Persiapan yang Dibutuhkan

Sebelum mengakhiri pesan balasan, penting untuk menanyakan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk interview. Misalnya, Anda bisa bertanya tentang dokumen apa saja yang perlu dibawa atau jika ada dress code khusus yang harus dipatuhi saat wawancara. Ini akan menunjukkan bahwa Anda teliti dan siap untuk mengikuti proses seleksi dengan baik.