Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Segini Gaji Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Eliano Reijnders di Klub PEC Zwolle

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |09:50 WIB
Segini Gaji Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Eliano Reijnders di Klub PEC Zwolle
Ternyata segini gaji pemain naturalisasi timnas Indonesia Eliano Reijnders (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Segini gaji pemain naturalisasi Timnas Indonesia Eliano Reijnders di Klub PEC Zwolle. Dia nantinya segera memperkuat skuad Garuda agar lolos putaran final Piala Dunia 2026 zona Asia.

Beberapa penasaran mengenai sosoknya dan pengalamannya sebagai pemain bola. Salah satunya mengenai penghasilannya di klub Klub PEC Zwolle yang ada di Belanda. Lantas berapa gaji serta penghasilannya yang didapatkan dari Eliano?

Ternyata segini gaji pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Timnas Indonesia Eliano Reijnders di Klub PEC Zwolle cukup besar. Dipekirakan ia mendapatkan lebih Rp10 miliar untuk satu musim saja.

Sebagai informasi, pesepakbola 23 tahun ini bukanlah pemain kacangan. Ia saat ini berstatus pemain klub Liga 1 Belanda 2024-2025, PEC Zwolle.

Eliano Reijnders dikenal sebagai pemain serbabisa. Mengutip dari Transfermarkt, ia dapat dimainkan di semua posisi, kecuali kiper dan bek tengah.

Hal itu berarti, Eliano Reijnders dapat dimainkan sebagai fullback kanan, kiri, gelandang tengah, winger kanan, winger kiri hingga penyerang. Musim lalu bersama PEC Zwolle, Eliano Reijnders lebih banyak dimainkan sebagai winger kiri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/320/3145917//gaji_egy-aWw2_large.jpg
Adu Gaji Egy Maulana Vikri dengan Ricky Kambuaya di Dewa United, Siapa Paling Besar? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/320/3141143//ramadhan_sananta-WQhH_large.jpg
Berapa Gaji Pemain Timnas Indonesia Ramadhan Sananta di Klub Brunei DPMM FC?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/320/3141240//ramadhan_sananta-3q47_large.jpg
Adu Gaji Ramadhan Sananta di Persis Solo dengan Klub Brunei DPMM FC, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/455/3140928//harta_kekayaan-7YyM_large.jpg
Segini Kekayaan Egy Maulana Vikri, Striker Timnas Indonesia yang Comeback Jelang Lawan China 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/320/3140622//gaji_lilipaly-BDuf_large.jpg
Berapa Gaji Stefano Lilipaly di Klub Borneo FC yang Dipanggil Jelang Timnas Indonesia vs China? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/455/3137987//shayne_pattynama-rapK_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Pemain Timnas Indonesia Shayne Pattynama di Klub KAS Eupen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement