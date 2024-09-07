Segini Gaji Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Eliano Reijnders di Klub PEC Zwolle

JAKARTA - Segini gaji pemain naturalisasi Timnas Indonesia Eliano Reijnders di Klub PEC Zwolle. Dia nantinya segera memperkuat skuad Garuda agar lolos putaran final Piala Dunia 2026 zona Asia.

Beberapa penasaran mengenai sosoknya dan pengalamannya sebagai pemain bola. Salah satunya mengenai penghasilannya di klub Klub PEC Zwolle yang ada di Belanda. Lantas berapa gaji serta penghasilannya yang didapatkan dari Eliano?

Ternyata segini gaji pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Timnas Indonesia Eliano Reijnders di Klub PEC Zwolle cukup besar. Dipekirakan ia mendapatkan lebih Rp10 miliar untuk satu musim saja.

Sebagai informasi, pesepakbola 23 tahun ini bukanlah pemain kacangan. Ia saat ini berstatus pemain klub Liga 1 Belanda 2024-2025, PEC Zwolle.

Eliano Reijnders dikenal sebagai pemain serbabisa. Mengutip dari Transfermarkt, ia dapat dimainkan di semua posisi, kecuali kiper dan bek tengah.

Hal itu berarti, Eliano Reijnders dapat dimainkan sebagai fullback kanan, kiri, gelandang tengah, winger kanan, winger kiri hingga penyerang. Musim lalu bersama PEC Zwolle, Eliano Reijnders lebih banyak dimainkan sebagai winger kiri.