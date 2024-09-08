Daftar Lengkap Aksi Korporasi Emiten Hari Ini

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten yang disampaikan pada awal perdagangan minggu ini. Di antaranya MASB, GMTD hingga ITMG.

Mengutip informasi saham BEI, Senin (9/9/2024), para emiten ada yang menggelar Rapat Umum Pemegang Saham hingga pembayaran dividen.

Berikut aksi emiten hari ini:

1. MASB

Pemberitahuan RUPS Rencana PT Bank Multiarta Sentosa Tbk di Hotel Kimaya Slipi, Jl. Letjen S. Parman Kav. 59 Slipi Jakarta Barat 11066 (RUPS akan dilaksanakan secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI).

BACA JUGA: OJK Sebut Tak Ada Emiten yang Ajukan Pembatalan IPO

2. GMTD

Pemberitahuan RUPS Rencana Gowa Makassar Tourism Development Tbk di Hotel The Rinra Makassar.

3. BVIC

Informasi Pembayaran Kupon seri BVIC03ACN1 ke 6

BACA JUGA: BEI Klaim Seluruh Emiten Tercatat Telah Penuhi Persyaratan

4. ITMG

Tanggal cum Dividen Tunai Interim Indo Tambangraya Megah Tbk

Sementara itu, pada perdagangn minggu ini Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menembus level tertinggi baru pada perdagangan pekan depan. Analis memproyeksikan indeks komposit mampu menguji level resistance di 7.750.