Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Daftar Lengkap Aksi Korporasi Emiten Hari Ini

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |06:07 WIB
Daftar Lengkap Aksi Korporasi Emiten Hari Ini
Daftar Lengkap Aksi Korporasi Emiten Hari Ini. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten yang disampaikan pada awal perdagangan minggu ini. Di antaranya MASB, GMTD hingga ITMG.

Mengutip informasi saham BEI, Senin (9/9/2024), para emiten ada yang menggelar Rapat Umum Pemegang Saham hingga pembayaran dividen.

Berikut aksi emiten hari ini:

1. MASB

Pemberitahuan RUPS Rencana PT Bank Multiarta Sentosa Tbk di Hotel Kimaya Slipi, Jl. Letjen S. Parman Kav. 59 Slipi Jakarta Barat 11066 (RUPS akan dilaksanakan secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI).

2. GMTD

Pemberitahuan RUPS Rencana Gowa Makassar Tourism Development Tbk di Hotel The Rinra Makassar.

3. BVIC

Informasi Pembayaran Kupon seri BVIC03ACN1 ke 6

4. ITMG

Tanggal cum Dividen Tunai Interim Indo Tambangraya Megah Tbk

Sementara itu, pada perdagangn minggu ini Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menembus level tertinggi baru pada perdagangan pekan depan. Analis memproyeksikan indeks komposit mampu menguji level resistance di 7.750.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/278/3190386//superbank_ipo_di_bei-ei4S_large.jpg
Superbank (SUPA) Resmi Melantai di BEI, Saham Naik 24% di Hari Perdana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/278/3190239//ihsg_ditutup_menguat-zZad_large.jpg
IHSG Ditutup Menguat 0,43 Persen ke 8.686
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190136//saham-b9Rj_large.jpg
Wall Street Melemah, Investor Cermati Calon Pimpinan The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/278/3190032//ihsg_ditutup_melemah-VIvM_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Turun 0,13 Persen ke Level 8.649
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/278/3189937//bei-bONM_large.jpg
BEI Terapkan Non-Cancellation Period, Cegah Manipulasi Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/278/3189877//ipo_emiten_di_bei-qZYI_large.jpg
OJK Buka Suara soal Belum Ada BUMN IPO Lagi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement