Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Disebut Termahal se-Asean, Ini Penjelasan Pertamina soal Harga Avtur

Atikah Umiyani , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |17:38 WIB
Disebut Termahal se-Asean, Ini Penjelasan Pertamina soal Harga Avtur
Pertamina Jelaskan Soal Harga Avtur. (Foto: Okezone.com/Pertamina Niaga)
A
A
A

JAKARTA - Harga avtur di Indonesia diklaim paling kompetitif. Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) memastikan harga tersebut juga mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia.

"Harga publikasi Avtur di Indonesia bisa dikatakan cukup kompetitif. Nilai kompetitif harga publikasi avtur milik Pertamina juga setara dan lebih rendah bila dibandingkan dengan harga publikasi per liter di negara yang memiliki kemiripan lanskap geografis," ujar Corporate Secretary Heppy Wulansari dalam keterangan resminya, Minggu (8/9/2024).

Harga avtur yang dijual Pertamina Patra Niaga pada rentang 1-30 September sebesar Rp13.211/liter. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan harga avtur di Singapura yang mencapai Rp23.212/liter pada periode yang sama.

Heppy mengatakan, harga avtur Pertamina sudah mengacu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Avtur Yang Disalurkan Melalui Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU).

Penetapan harga avtur juga berdasarkan Mean of Plats Singapore (MOPS) yang menjadi patokan harga pasar terdekat. Harga avtur juga mempertimbangkan demand volume dari masing-masing bandara sesuai frekuensi pergerakan pesawat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/320/3163230/bioavtur-mtbO_large.jpg
DEN: Bioavtur Minyak Jelantah Jadi Kado HUT ke-80 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/320/3113901/pencurian_avtur-qcae_large.jpg
Berbahaya! Pencurian Avtur di Kualanamu, Pipa Dilubangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/320/3069830/menhub-sebut-monopoli-avtur-pertamina-dilindungi-bph-migas-hingga-bandara-kosong-A5iusTE7Vu.jpg
Menhub Sebut Monopoli Avtur Pertamina Dilindungi BPH Migas hingga Bandara Kosong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/320/3065172/dekarbonisasi-industri-penerbangan-maskapai-mulai-pakai-avtur-hijau-K9tx4ujwfk.jpg
Dekarbonisasi Industri Penerbangan, Maskapai Mulai Pakai Avtur Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/320/3064649/luhut-temui-bos-airasia-tony-fernandes-debat-soal-harga-avtur-ITyIojjFyJ.jpg
Luhut Temui Bos AirAsia Tony Fernandes, Debat soal Harga Avtur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/320/3062065/bahlil-bantah-keras-tony-fernandes-soal-harga-avtur-indonesia-termahal-di-asia-tenggara-XjpRBmLa5L.jpg
Bahlil Bantah Keras Tony Fernandes soal Harga Avtur Indonesia Termahal di Asia Tenggara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement