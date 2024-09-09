Pendaftaran CPNS 2024 Ditutup Besok, Layanan e-Meterai Tak Ada Kendala Lagi?

Situs beli e-meterai untuk CPNS sudah bisa di akses kembali (Foto: Peruri)

JAKARTA – Pendaftaran CPNS 2024 akan ditutup besok, 10 September 2024. Perum Peruri memastikan layanan pembelian e-meterai tidak ada kendala hingga esok hari.

Peruri memastikan website https://meterai-elektronik.com sudah kembali berjalan dengan normal, baik dalam mengakses laman website, proses pembelian kuota e-meterai, hingga proses pembubuhan e-meterai pada dokumen elektronik yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran CASN 2024.

Adapun dokumen yang telah dibubuhkan e-meterai dalam website meterai-elektronik.com dapat diunduh (di-download) kapanpun tanpa adanya batasan waktu. Hal ini merupakan komitmen PERURI untuk memberikan layanan maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan e-meterai guna mendaftar CASN 2024.

Sebagaimana diketahui bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menginformasikan update terbaru terkait waktu pendaftaran CASN masih dibuka hingga 10 September 2024. Oleh karenanya, dengan waktu yang semakin mendekati batas akhir pendaftaran, masyarakat dapat memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk menyelesaikan proses administrasi pendaftaran CASN 2024 melalui layanan e-meterai pada website https://meterai-elektronik.com.

Selama dibukanya periode pendaftaran CASN 2024, minat masyarakat sangat tinggi untuk mengikuti seleksi tes CASN 2024. Untuk meningkatkan kelancaran pendaftaran tersebut, pada tanggal 5 September 2024 BKN telah mengumumkan adanya opsi penggunaan meterai tempel sebagai ketentuan pendaftaran, di samping menggunakan e-meterai.

Namun data dari Peruri menunjukkan minat terhadap penggunaan e-meterai masih sangat tinggi dengan pembubuhan tertinggi sejak awal masa pendaftaran tercatat pada tanggal 6 dan 7 September mencapai lebih dari satu juta pembubuhan e-meterai per harinya.