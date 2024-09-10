Dukung PON XXI 2024, Gerbang Tol Sei Rampah Ditutup Sementara

JAKARTA - PT Jasamarga Kualanamu Tol (JKT) selaku pengelola Ruas Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) bersama PT Jasamarga Tollroad Operator selaku service provider layanan operasi jalan tol melakukan penutupan sementara Gerbang Tol (GT) Sei Rampah pada tanggal 10-12 September 2024 mulai pukul 07.30-11.00 WIB .

Hal ini dalam rangka mendukung pelaksanaan lomba balap sepeda Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Sumatera Utara serta berdasarkan surat Kepolisian Resor Serdang Bedagai.

Pengguna jalan tol yang akan menuju daerah Tebing Tinggi untuk sementara waktu bisa menggunakan GT Teluk Mengkudu yang berada di Km 68 atau akses keluar sebelum GT Sei Rampah.

Pengguna jalan tol dapat menggunakan akses alternatif tersebut untuk menghindari Jalan Lintas Serdang Bedagai, khususnya sekitar kawasan Teluk Mengkudu dan Sei Rampah sampai dengan berakhirnya acara.