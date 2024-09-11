Bahlil Bakal Hapus 300 Perizinan demi Investasi Migas

JAKARTA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bakal menghapus perizinan untuk mendongkrak investasi pada sektor hulu minyak dan gas (migas).

BACA JUGA: Bahlil Ungkap RI Habiskan Rp450 Trilun per Tahun Buat Impor Migas

Menurutnya, terlalu banyak perizinan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya tengah merumuskan langkah komprehensif dan terukur khususnya pada regulasi perizinan tersebut.

"Karena perizinan kita terlalu banyak ada 300 lebih izin. Ini akan kita pangkas dan potong," tegasnya, Rabu (11/9/2024).

BACA JUGA: Bahlil Tawarkan China Keruk Harta Karun Migas Indonesia

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Chalid Said Salim juga mengakui bahwa masalah perizinan menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam rangka menggenjot upaya produksi migas.