HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Bakal Hapus 300 Perizinan demi Investasi Migas

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |14:39 WIB
Bahlil Bakal Hapus 300 Perizinan demi Investasi Migas
Bahlil hapus perizinan di Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bakal menghapus perizinan untuk mendongkrak investasi pada sektor hulu minyak dan gas (migas).

Menurutnya, terlalu banyak perizinan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya tengah merumuskan langkah komprehensif dan terukur khususnya pada regulasi perizinan tersebut.

"Karena perizinan kita terlalu banyak ada 300 lebih izin. Ini akan kita pangkas dan potong," tegasnya, Rabu (11/9/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Chalid Said Salim juga mengakui bahwa masalah perizinan menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam rangka menggenjot upaya produksi migas.

1 2
