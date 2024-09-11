Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Menteri Basuki Buka-bukaan soal Pembentukan Kementerian Perumahan di Era Prabowo

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |14:52 WIB
Menteri Basuki Buka-bukaan soal Pembentukan Kementerian Perumahan di Era Prabowo
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono soal Kementerian Perumahan. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan rencana pembentukan Kementerian Perumahan oleh pemerintahan mendatang dapat lebih fokus dalam mengatasi backlog perumahan di Indonesia.

"Karena backlog-nya masih banyak, masih sekitar sembilan juta unit rumah, dengan kementerian perumahan menurut saya lebih bagus, jadi lebih fokus," ujar Basuki di Jakarta dikutip Antara, Rabu (11/9/2024).

Menurutnya, rencana kementerian perumahan dalam pemerintahan mendatang juga dapat membantu program tiga juta rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

"Itu bagus menurut saya, dengan adanya rencana, karena presiden terpilih punya program tiga juta rumah per tahun untuk perkotaan, untuk pedesaan. Jadi dengan adanya kementerian perumahan bahwa pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini akan lebih fokus lagi," katanya.

Sebelummya, Presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji akan membangun sebanyak tiga juta rumah yaitu masing-masing satu juta rumah di pedesaan, perkotaan, hingga daerah pesisir.

