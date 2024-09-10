PUPR Percepat Proyek Gedung Amanah, Progres Sudah 96%

JAKARTA – Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara menekankan pentingnya kualitas dan kerapian dalam pembangunan Gedung Aneuk Muda Aceh Unggul Hebat (Amanah).

"Sejumlah kolom bangunan perlu diperbaiki karena tampak tidak rapi. Selain itu, area paving blok harus dipasang kembali dengan bahan yang sesuai standar," ujarnya, Selasa (10/9/2024).

Cakra juga menyatakan bahwa pihaknya akan menambah jumlah pengawas dan tenaga kerja, serta memastikan tidak ada keterlambatan bahan material yang bisa menghambat progres percepatan.

"Kami telah berkoordinasi dengan pihak Waskita untuk mendukung tenaga kerja tambahan guna mempercepat penyelesaian Gedung Amanah," jelasnya.

Kementerian PUPR menegaskan bahwa denda akan diberlakukan jika terjadi keterlambatan sesuai dengan adendum terakhir, dengan ancaman blacklist bagi kontraktor yang tidak memenuhi target.

Pembangunan Gedung Amanah di Aceh terus menunjukkan kemajuan signifikan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Perkim Aceh, Agung Prakoso, mengungkapkan bahwa proyek ini telah mencapai 96,02% hingga 9 September 2024, setelah melewati 41 minggu sejak penandatanganan kontrak pada 17 November 2023. Meskipun terdapat deviasi -3,98% dari target awal, pembangunan diharapkan selesai dalam waktu dekat untuk persiapan peresmian.

"Progres pembangunan Gedung AMANAH telah mencapai 96,02%, sedikit lebih rendah dari rencana, namun kami optimistis dapat menyelesaikan proyek ini tepat waktu," ujar Agung Prakoso.