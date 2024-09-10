Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

PUPR Percepat Proyek Gedung Amanah, Progres Sudah 96%

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |14:16 WIB
PUPR Percepat Proyek Gedung Amanah, Progres Sudah 96%
Kementerian PUPR percepat pembangunan Amanah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara menekankan pentingnya kualitas dan kerapian dalam pembangunan Gedung Aneuk Muda Aceh Unggul Hebat (Amanah).

"Sejumlah kolom bangunan perlu diperbaiki karena tampak tidak rapi. Selain itu, area paving blok harus dipasang kembali dengan bahan yang sesuai standar," ujarnya, Selasa (10/9/2024).

Cakra juga menyatakan bahwa pihaknya akan menambah jumlah pengawas dan tenaga kerja, serta memastikan tidak ada keterlambatan bahan material yang bisa menghambat progres percepatan.

"Kami telah berkoordinasi dengan pihak Waskita untuk mendukung tenaga kerja tambahan guna mempercepat penyelesaian Gedung Amanah," jelasnya.

Kementerian PUPR menegaskan bahwa denda akan diberlakukan jika terjadi keterlambatan sesuai dengan adendum terakhir, dengan ancaman blacklist bagi kontraktor yang tidak memenuhi target.

Pembangunan Gedung Amanah di Aceh terus menunjukkan kemajuan signifikan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Perkim Aceh, Agung Prakoso, mengungkapkan bahwa proyek ini telah mencapai 96,02% hingga 9 September 2024, setelah melewati 41 minggu sejak penandatanganan kontrak pada 17 November 2023. Meskipun terdapat deviasi -3,98% dari target awal, pembangunan diharapkan selesai dalam waktu dekat untuk persiapan peresmian.

"Progres pembangunan Gedung AMANAH telah mencapai 96,02%, sedikit lebih rendah dari rencana, namun kami optimistis dapat menyelesaikan proyek ini tepat waktu," ujar Agung Prakoso.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/470/3190158/jalan_tol-no97_large.jpg
Proyek Infrastruktur Pemerintah Pakai Produk Dalam Negeri demi Target Pertumbuhan Ekonomi 8%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188323/internet-uxpa_large.jpg
Jurus RI Perkuat Infrastruktur Konektivitas Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/470/3186962/infrastruktur-bryz_large.jpg
Daftar Proyek Infrastruktur Berkelanjutan di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/470/3183103/menteri_pu_tinjau_proyek-KBTN_large.JPG
Menteri PU: Proyek Kawasan Belawan Tahap II Tembus Rp21,34 Miliar Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/470/3180728/infrastruktur_bawah_tanah_ri-FKWz_large.jpeg
Berikut Sederet Tantangan Pengerjaan Proyek Infrastruktur Bawah Tanah di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/470/3175618/infrastruktur-FHBi_large.png
Ini Bukti Pembangunan Infrastruktur di RI Berkelanjutan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement