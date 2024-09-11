Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Jika Pinjol Sudah Lunas Apakah Data Akan Hilang? Ini Jawabannya

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |22:00 WIB
Jika Pinjol Sudah Lunas Apakah Data Akan Hilang? Ini Jawabannya
Pinjaman online sudah lunas (Foto: Freepik)
JAKARTA- Jika pinjol sudah lunas apakah data akan hilang? Data pribadi nasabah pinjaman online (pinjol) tidak otomatis hilang meskipun utang telah dilunasi.

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan pinjol resmi diwajibkan menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah. Namun, data tersebut tetap tersimpan sampai nasabah secara mandiri meminta penghapusan setelah melunasi pinjaman.

Nasabah yang telah melunasi utang dapat menghapus data mereka dengan mengikuti beberapa langkah dalam aplikasi pinjol.

1. Uninstall dan Hapus Aplikasi Pinjol

Setelah mengatur izin aplikasi, nasabah dapat menghapus aplikasi seperti yang biasa dilakukan. Nasabah hanya perlu menahan ikon aplikasi pinjaman online yang Anda gunakan, lalu pilih opsi 'Uninstall'.

Telusuri berita finance lainnya
