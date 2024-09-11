Jika Pinjol Sudah Lunas Apakah Data Akan Hilang? Ini Jawabannya

JAKARTA- Jika pinjol sudah lunas apakah data akan hilang? Data pribadi nasabah pinjaman online (pinjol) tidak otomatis hilang meskipun utang telah dilunasi.

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan pinjol resmi diwajibkan menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah. Namun, data tersebut tetap tersimpan sampai nasabah secara mandiri meminta penghapusan setelah melunasi pinjaman.

Nasabah yang telah melunasi utang dapat menghapus data mereka dengan mengikuti beberapa langkah dalam aplikasi pinjol.

1. Uninstall dan Hapus Aplikasi Pinjol

Setelah mengatur izin aplikasi, nasabah dapat menghapus aplikasi seperti yang biasa dilakukan. Nasabah hanya perlu menahan ikon aplikasi pinjaman online yang Anda gunakan, lalu pilih opsi 'Uninstall'.