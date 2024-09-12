Trik Bikin DC Pinjol Malas Menagih Utang Nasabah

JAKARTA – Trik membuat DC pinjol malas menagih nasabah yang galbay (gagal bayar). Perusahaan pinjol biasanya mendatangkan debt collector untuk menagihnya ke nasabah. Tentunya ini membuat nasabah merasa khawatir.

Untuk itu ada trik yang bikin DC pinjol malas untuk menagih nasabah yang Galway. Langkah pertama adalah segera menghubungi pihak pinjol. Jangan menghindar, lalu jelaskan dengan jujur tentang kesulitan keuangan dan keterlambatan pembayaran.

Jika pihak pinjol awalnya tidak mau restrukturisasi pinjaman, cobalah untuk menegosiasikan ulang. Bisa berupa pengurangan jumlah, perpanjangan tenor, atau pengurangan suku bunga. Banyak pemberi pinjol bersedia berdiskusi untuk mencapai kesepakatan yang adil.

Langkah berikutnya, tidak ingin menerima panggilan dari nomor telepon tertentu, Anda dapat memblokirnya. Saat nomor tersebut mencoba menghubungi Anda, ponsel otomatis menolak panggilan tersebut. Hal ini bisa, Anda lakukan dengan cara membuat settingan pada handphone.