HOME FINANCE HOT ISSUE

MRT Tersambung ke Bekasi, Intip Rencana Pembangunannya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |10:03 WIB
MRT Tersambung ke Bekasi, Intip Rencana Pembangunannya
Proyek MRT Akan Tersambung ke Bekasi. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan akan membangun trase MRT Fase 1 tahap 1 Lintas Timur-Barat yang membentang sepanjang 24,5 km dari Tomang Jakarta Barat-Medan Satria Bekasi.

Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan MRT telah mengubah wajah transportasi Jakarta dan Indonesia. Hingga kini, MRT Lebak Bulus-Bundaran HI yang beroperasi sejak Maret 2019 telah melayani 120 juta penumpang.

Karenanya, pemerintah terus berupaya memperluas jaringan MRT agar semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati layanan ini.

"Kita ingin memperluas dan memperlebar jangkauan pembangunan, sehingga pada hari ini, moda MRT akan kita bangun lagi untuk MRT lin Timur-Barat fase 1 tahap 1 yaitu Medan Satria-Tomang," ujar Presiden dalam keterangan resmi, Rabu (11/9/2024).

Pada tahap ini, Kementerian Perhubungan bertindak sebagai executing agency yang bertanggung jawab sebagai regulator dan pengawas dana hibah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertindak sebagai implementing agency yang bertanggung jawab mengawasi perkembangan pengadaan jasa konsultasi dan konstruksi.

Kemudian PT MRT Jakarta (Perseroda) bertindak sebagai sub-implementing agency yang melakukan engineering design, laporan proyek, hingga pengoperasian dan pemeliharaan jalur.

