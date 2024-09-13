Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Aplikasi Pinjol yang Bisa Langsung Cair Tanpa KTP

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |05:24 WIB
Aplikasi Pinjol yang Bisa Langsung Cair Tanpa KTP
Aplikasi pinjol yang langsung bisa cair (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA Aplikasi pinjol yang bisa langsung cair tanpa KTP. Untuk melakukan peminjaman online hanya tinggal bermodalkan KTP. Walaupun sangat mudah tetapi harus tetap berwaspada dan memperhatikan risikonya, apakah pinjaman tersebut aman atau tidak.

Ada beberapa aplikasi yang bisa langsung cair tanpa KTP.

1.Cairin

Aplikasi pinjaman online yang tidak memperlukan verifikasi wajah, dengan limit hingga Rp50 juta dan juga pencairan yang cepat.

2. Dana Paylater

Aplikasi dompet digital ini, pengguna bisa meminjam uang mulai dari Rp200 ribu hingga Rp5 juta. Aplikasi pinjaman ini mencairkan dana yang cepat.

3. AdaKami

Aplikasi ini menyediakan pinjaman dari Rp200 ribu hingga Rp20 juta, dengan waktu pencairan dalam waktu 24 jam setelah pengajuan disetujui. Aplikasi ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/622/3190879/rupiah-h85B_large.png
Utang Pinjol Orang RI Tembus Rp92,9 Triliun, Ini 5 Cara Cek KTP Dipakai Pinjaman Online atau Tidak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187689/pinjol-dFm2_large.jpg
Daftar Terbaru 95 Pinjol Resmi OJK per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684/ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
