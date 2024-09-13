Aplikasi Pinjol yang Bisa Langsung Cair Tanpa KTP

JAKARTA – Aplikasi pinjol yang bisa langsung cair tanpa KTP. Untuk melakukan peminjaman online hanya tinggal bermodalkan KTP. Walaupun sangat mudah tetapi harus tetap berwaspada dan memperhatikan risikonya, apakah pinjaman tersebut aman atau tidak.

Ada beberapa aplikasi yang bisa langsung cair tanpa KTP.

1.Cairin

Aplikasi pinjaman online yang tidak memperlukan verifikasi wajah, dengan limit hingga Rp50 juta dan juga pencairan yang cepat.

2. Dana Paylater

Aplikasi dompet digital ini, pengguna bisa meminjam uang mulai dari Rp200 ribu hingga Rp5 juta. Aplikasi pinjaman ini mencairkan dana yang cepat.

3. AdaKami

Aplikasi ini menyediakan pinjaman dari Rp200 ribu hingga Rp20 juta, dengan waktu pencairan dalam waktu 24 jam setelah pengajuan disetujui. Aplikasi ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK.