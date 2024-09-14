7 Tips Menjawab Pertanyaan Gaji yang Diharapkan Saat Interview Kerja

JAKARTA - 7 tips menjawab pertanyaan gaji yang diharapkan saat interview kerja. Dalam proses saat wawancara kerja, salah satu pertanyaan yang sangat sering kali membuat pelamar merasa cemas yaitu mengenai gaji yang diharapkan.

Pertanyaan ini sangat penting baik bagi perekrut maupun pelamar, sehingga dapat membantu menentukan apakah ekspektasi gaji seorang pelamar sesuai dengan anggaran perusahaan.

Berikut 7 tips menjawab pertanyaan gaji yang diharapkan saat interview kerja.

1. Mempertimbangkan pengalaman dan keterampilan

Jika pelamar memiliki pengalaman sangat banyak atau keterampilan khusus yang sangat relevan, mungkin dapat meminta gaji di atas rata-rata dari perusahaan.

Pastikan untuk menyoroti nilai tambah yang dibawa kepada perusahaan, saat menentukan ekspektasi gaji pertimbangkanlah pengalaman dan keterampilan seorang pelamar terlebih dahulu.

2. Siapkan alasan yang sangat kuat

Jika seseorang pelamar meminta gaji yang selisih lebih tinggi dari yang diharapkan, siapkan alasan yang sangat kuat. Misalnya seseorang pelamar bisa menyebutkan pencapaian di suatu pekerjaan yang sebelumnya, atau proyek yang berhasil seseorang pelamar pimpin. Alasan yang sangat kuat akan membuat permintaan seseorang pelamar lebih meyakinkan.

3. Melakukan Riset

Sebelum melakukan tahap pada wawancara, lakukan riset tentang kisaran gaji pada posisi yang dilamar. Gunakan sumber daya seperti beberapa situs web gaji, laporan pada industri atau pada jaringan profesional untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.

4. Memberikan rentang gaji

Pada tahap ini seseorang pelamar memberikan angka pasti, pertimbangkan untuk memberikan rentang gaji. Salah satu contoh misalnya, seseorang pelamar bisa mengatakan dengan “Saya berharap mendapatkan gaji antara Rp10 Juta sampai Rp12 juta per bulannya”. Dengan melakukan cara ini seseorang pelamar memberikan fleksibilitas kepada perekrut.

5. Mempersiapkan untuk melakukan proses negosiasi

Siapkan diri Anda untuk mendiskusikan dan melakukan proses negosiasi tentang tawaran yang diberikan, ingatlah bahwa diskusi tentang gaji sering sekali melibatkan negosiasi. Fleksibilitas dan melakukan sikap positif dalam negosiasi dapat membantu seseorang pelamar, mencapai kesepakatan sehingga saling menguntungkan satu sama lain.