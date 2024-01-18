Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ini Tips Interview yang Bikin Auto Lolos Diterima Kerja

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |22:01 WIB
Ini Tips Interview yang Bikin Auto Lolos Diterima Kerja
Tips wawancara kerja (Foto: Freepik)
JAKARTA - Mendapatkan pekerjaan adalah mimpi setiap orang. Namun sayangnya, tak mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai.

Kemungkinan itu terjadi karena banyaknya kriteria yang harus dimiliki oleh calon pelamar. Hal tersebut menyesuaikan dengan karakteristik suatu perusahaan.

Dikutip dari CNBC, Kamis (18/1/2024), Kepala Strategi Talenta Goldman Sachs Shekhinah Bass menyampaikan tips untuk dinilai bagus oleh rekruter. Menurutnya, seorang pelamar harus memiliki sikap positif saat memasuki ruangan wawancara.

Dia menjelaskan, seorang rekruter akan lebih senang terhadap pelamar yang bersemangat atau memiliki antusiasme yang tinggi. Dia juga menilai hal tersebut bisa menjadi bendera hijau bagi pelamar yang memilikinya.

“Semua hal lain dianggap sama, seorang kandidat yang memasuki wawancara kerja dengan sikap positif dan keinginan untuk bekerja akan memiliki keunggulan dibandingkan kandidat yang terlihat bosan atau apatis. Menjadi bersemangat dan antusias terhadap suatu peran adalah ‘bendera hijau’ teratas yang dicari manajer perekrutan dalam wawancara kerja,” ujar Shekhinah.

Meskipun demikian, Shekhinah menambahkan bahwa hal tersebut perlu keseimbangan. Maksudnya, terlalu bersemangat dan menunjukkan antusias yang tinggi juga dapat memunculkan penilaian yang buruk. Pasalnya, pelamar akan dianggap memiliki ekpektasi yang tidak realistis terhadap peran yang diajukannya dalam perusahaan tersebut.

