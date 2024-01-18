Freeport Buka Lowongan Kerja di Jakarta untuk Lulusan S1, Cek Syaratnya

JAKARTA - PT Freeport membuka lowongan kerja di Jakarta. Lowongan kerja yang dibuka adalah Akuntan, Penggajian Pajak. Batas waktu lowongan kerja ini hingga 22 Januari 2024.

Melansir dari laman PT Freeport Indonesia pada Kamis (18/1/2024), menjadi Akuntan, Penggajian Pajak harus mengelola kepatuhan pajak pegawai, pajak warga negara, eksekutif nasional, dan ekspatriat sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan peraturan pemerintah serta undang-undang perusahaan.

Berikut tugas dan tanggung jawab utama dari posisi Akuntan, Penggajian Pajak:

1. Mengkoordinasikan Pengajuan Surat Pemberitahuan Pajak Gaji ke Kantor Pajak Indonesia (ITO) dan pengiriman uang yang terutang ke Kas Negara Indonesia setiap bulan.

2. Memimpin persiapan laporan rekonsiliasi pajak terkait penggajian untuk tujuan audit. Hadir mengkomunikasikan sistem akuntansi, alur dokumen, sifat unsur, sifat hubungannya dengan pajak penghasilan pegawai dan pajak daerah, untuk membuktikan bahwa pemungutan dan pembayaran pajak sebenarnya telah dilakukan dan telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

3. Koordinasi dengan Konsultan Pajak untuk mengurus urusan perpajakan perorangan bagi Karyawan Ekspatriat dan Nasional PTFI dan Afiliasinya.

4. Koordinasi dengan bagian penggajian/biaya dan penggajian NOLA dalam penghitungan dan rekonsiliasi akrual pajak serta perhitungan dan pencatatan pembayaran pajak untuk memastikan perlakuan pajak gaji dan tunjangan dicatat, dipelihara dan dilaporkan secara akurat, sesuai dengan peraturan pajak penghasilan yang sesuai dan adil bagi karyawan.