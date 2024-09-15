Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Merasa Dipermainkan, Bahlil Geram Harga Timah hingga Batu Bara Ditentukan Singapura

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |09:19 WIB
Merasa Dipermainkan, Bahlil Geram Harga Timah hingga Batu Bara Ditentukan Singapura
Bahlil tegaskan Indonesia akan mengatur sendiri harga nikel dan produk tambang lain (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia akan menentukan sendiri harga timah, nikel dan batubara. Selama ini, pemerintah Indonesia seperti dipermainkan lantaran penentuan harga timah, nikel hingga batubara ditentukan di Singapura.

"Saya menyampaikan timah itu di Indonesia kita itu adalah penghasil timah terbesar nomor dua di dunia nomor pertama di China," kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada acara Muktamar dan Reuni Akbar Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII) di Puri Agung, Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Sabtu (14/9/2024) Malam.

Bahlil pun merasa heran Indonesia tidak melakukan hilirisasi padahal menjadi eksportir timah terbesar di dunia.

"Tapi Indonesia adalah eksportir timah terbesar di dunia kenapa kita tidak membangun hilirisasi? nilai tambahnya itu gaada," kata Bahlil.

Bahlil menyebut bahwa harga timah tersebut sengaja dimainkan oleh oknum dan ditentukan di Singapura.

"Dan ini sengaja dimainkan. Harga nikel harga timah harga batubara semua ditentukan di Singapura," jelasnya.

1 2
