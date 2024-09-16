Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cuan! Inul Daratista Punya Emas 86 Kg Senilai Rp111 Miliar

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |08:11 WIB
Cuan! Inul Daratista Punya Emas 86 Kg Senilai Rp111 Miliar
Inul Daratista cuan banyak karena punya emas 86 kg (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Inul Daratista cuan banyak lantaran punya emas 86 kg yang ditaksir sampai Rp111 miliar. Diketahui harga emas saat ini melambung tinggi hingga Rp1.439.000 per gram.

Berdasarkan harga emas Antam ukuran 1 kg dibanderol Rp1.379.600.000. Jika dihitung, harga emas yang dimiliki Inul sebanyak 86 kg berkisar Rp111 miliar.

Penyanyi dangdut terkenal, Ainur Rokhimah atau yang dikenal dengan Inul Daratista membagikan kesenangannya lewat akun Instagram pribadinya.

Diketahui penyanyi dangdut yang lahir di Jawa Timur tepatnya di Pasuruan berhasil menabung emas hingga memiliki bobot berat 86 kg.

"Wah harga emas naik, Masyaa Allah tabarakallah, Alhamdulillah. Senangnya, akhirnya aku mampu mempertahankan emas, ga tak lepas," ujarnya di akun instagram @inul.d, Senin (16/9/2024).

"Aku nabung sampai bobot beratnya sudah 86 kg, tak simpen baik-baik, jangan sampe ilang apalagi di colong orang. Masyaa Allah aku kaya, suwon gusti," sambungnya

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/622/3191778/harga_emas-csUS_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp14.000 Jadi Rp2.576.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/622/3191597/emas-Eor0_large.jpg
Harga Emas Cetak Rekor Tertinggi Dekati Rp2,6 Juta per Gram, Saatnya Beli atau Jual?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/622/3191583/emas-y8iH_large.jpg
Harga Emas Antam Meroket Lagi! Cetak Rekor Terbaru Dekati Rp2,6 Juta per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/622/3191398/emas_antam-Ii4s_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Cetak Rekor! Naik Rp59.000 Jadi Rp2.561.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/622/3191229/harga_emas_antam-WhyZ_large.jpg
Harga Emas Antam Pecahkan Rekor Tertinggi Sepanjang Masa! Naik Rp11.000 Jadi Rp2.502.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/622/3190974/harga_emas-BPtV_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 20 Desember Naik Rp8.000, Dekati Rp2,5 Juta per Gram!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement