Cuan! Inul Daratista Punya Emas 86 Kg Senilai Rp111 Miliar

Inul Daratista cuan banyak karena punya emas 86 kg (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Inul Daratista cuan banyak lantaran punya emas 86 kg yang ditaksir sampai Rp111 miliar. Diketahui harga emas saat ini melambung tinggi hingga Rp1.439.000 per gram.

Berdasarkan harga emas Antam ukuran 1 kg dibanderol Rp1.379.600.000. Jika dihitung, harga emas yang dimiliki Inul sebanyak 86 kg berkisar Rp111 miliar.

Penyanyi dangdut terkenal, Ainur Rokhimah atau yang dikenal dengan Inul Daratista membagikan kesenangannya lewat akun Instagram pribadinya.

Diketahui penyanyi dangdut yang lahir di Jawa Timur tepatnya di Pasuruan berhasil menabung emas hingga memiliki bobot berat 86 kg.

"Wah harga emas naik, Masyaa Allah tabarakallah, Alhamdulillah. Senangnya, akhirnya aku mampu mempertahankan emas, ga tak lepas," ujarnya di akun instagram @inul.d, Senin (16/9/2024).

"Aku nabung sampai bobot beratnya sudah 86 kg, tak simpen baik-baik, jangan sampe ilang apalagi di colong orang. Masyaa Allah aku kaya, suwon gusti," sambungnya