Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Heboh Jual Beli Kripto Diretas, Pelaku Industri Diingatkan Keamanan Siber

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |18:07 WIB
Heboh Jual Beli Kripto Diretas, Pelaku Industri Diingatkan Keamanan Siber
Heboh Jual Beli Kripto Diretas. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Belum lama ini investor aset kripto dihebohkan dengan aksi peretasan. Sistem transaksi salah satu perusahaan aset kripto yakni Indodax diduga mengalami peretasan.

Atas kejadian tersebut, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kasan mengimbau pelanggan Indodax tidak panik terkait dugaan peretasan yang terjadi.

Imbas peretasan sistem, keamanan siber pada transaksi aset kripto menjadi sorotan. Menanggapi isu tersebut, pelaku usaha menegaskan pentingnya penerapan standar keamanan yang ketat.

Direktur Utama CFX Subani menilai hal i i penting untuk melindungi nasabah dan menjaga integritas ekosistem aset kripto. "Insiden ini mengingatkan kita semua bahwa kewaspadaan yang dalam mengelola risiko keamanan siber sangatlah penting," kata dia, Senin (16/9/2024).

Pihaknya pun berkomitmen untuk terus memperketat standar keamanan melalui proses akreditasi dan pemantauan terhadap setiap platform yang menjadi anggota. Hal ini untuk memperkuat perlindungan bagi nasabah dan menjaga kepercayaan terhadap ekosistem aset kripto di Indonesia.

Lebih lanjut, Subani menyampaikan bahwa Indodax belum terdaftar sebagai anggota bursa CFX karena belum memenuhi persyaratan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/622/3189612/bitcoin-EvVU_large.jpg
Diburu Anak Muda, Ini Tren Investasi Kripto di RI Jelang Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181795/kripto-NEqn_large.png
Penerimaan Pajak Kripto Rp1,71 Triliun hingga September 2025, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/622/3180577/kripto-NhZz_large.png
Ini Pergerakan Kripto Usai Kebijakan The Fed dan Pertemuan Trump-Xi Jinping
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178730/kripto-Eu2O_large.png
Transaksi Aset Kripto Indonesia Capai Rp446 Triliun hingga September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/455/3177305/kripto-KwGO_large.png
Industri Kripto Berpotensi Ciptakan 1,22 Juta Lapangan Kerja di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174425/aset_kripto-rUbN_large.jpg
Harga Bitcoin Rp2 Miliar, Penerimaan Pajak Kripto di RI Rp1,6 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement