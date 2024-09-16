Heboh Jual Beli Kripto Diretas, Pelaku Industri Diingatkan Keamanan Siber

JAKARTA - Belum lama ini investor aset kripto dihebohkan dengan aksi peretasan. Sistem transaksi salah satu perusahaan aset kripto yakni Indodax diduga mengalami peretasan.

Atas kejadian tersebut, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kasan mengimbau pelanggan Indodax tidak panik terkait dugaan peretasan yang terjadi.

Imbas peretasan sistem, keamanan siber pada transaksi aset kripto menjadi sorotan. Menanggapi isu tersebut, pelaku usaha menegaskan pentingnya penerapan standar keamanan yang ketat.

Direktur Utama CFX Subani menilai hal i i penting untuk melindungi nasabah dan menjaga integritas ekosistem aset kripto. "Insiden ini mengingatkan kita semua bahwa kewaspadaan yang dalam mengelola risiko keamanan siber sangatlah penting," kata dia, Senin (16/9/2024).

Pihaknya pun berkomitmen untuk terus memperketat standar keamanan melalui proses akreditasi dan pemantauan terhadap setiap platform yang menjadi anggota. Hal ini untuk memperkuat perlindungan bagi nasabah dan menjaga kepercayaan terhadap ekosistem aset kripto di Indonesia.

Lebih lanjut, Subani menyampaikan bahwa Indodax belum terdaftar sebagai anggota bursa CFX karena belum memenuhi persyaratan.