10 Aplikasi Penghasil Uang Rp25 Ribu per Hari Terbukti Membayar

10 aplikasi penghasil uang Rp25 ribu per hari terbukti membayar (Foto: Freepik)

JAKARTA - Rekomendasi 10 aplikasi penghasil uang Rp25 Ribu per hari terbukti membayar menarik dikulik. Terlebih kecanggihan teknologi membuat Anda mudah mendapatkan uang dengan cepat.

Berkut 10 aplikasi penghasil uang Rp25 Ribu per hari terbukti membayar:

1. Smashcast

Aplikasi live streaming game yang satu ini tampil beda dengan fitur interaksi yang ada di dalamnya.

Aplikasi ini menghadirkan fitur Hype-o-Meter yang mendukung agar para penonton bisa langsung mendukung streamer favoritnya.

Untuk bisa mengakses aplikasi Smashcast ini, pengguna bisa mengunduhnya untuk smartphone berbasis Android maupun iOS.

Pengguna juga bisa dengan mengunjungi langsung ke website masing-masing.

2. Omlet Arcade

Aplikasi live streaming game penghasil uang selanjutnya adalah Omlet Arcade.

Serta menawarkan serangkaian kemudahan bagi penggunanya.

Salah satunya adalah dapat mendukung pengguna untuk melakukan multi stream ke berbagai platform media lain, seperti Twich, Facebook dan YouTube.

Aplikasi ini juga dapat diunduh secara gratis.

3. SocialGo

Melalui situs atau website penghasil uang ini, pengguna bisa mendapatkan imbalan atas semua karya yang kamu posting.

Pengguna bisa melakukan pendaftaran membuat akun di SocialGo, setelah itu bisa memulai posting karya.

Kalian bisa menyimpan karyamu yang telah diunggah di media sosial, seperti YouTube atau media sosial lainnya.