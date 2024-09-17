Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Naik 0,09% ke Level 7.819

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |12:18 WIB
IHSG Sesi I Naik 0,09% ke Level 7.819
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat di sesi I (Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat ke zona hijau pada perdagangan sesi pertama Selasa (17/9/2024). IHSG siang ini naik 0,09% atau 6,87 poin ke level 7.819.

Pada jeda perdagangan sesi I, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 13,77 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp6,34 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 745.630 kali. Adapun, sebanyak 305 saham harganya naik, 260 saham harganya turun dan 226 saham lain harganya stagnan.

Sektor teknologi memimpin penguatan dengan naik 2,16%, diikuti sektor siklikal yang naik 1,62%, sektor kesehatan naik 1,37%, sektor transportasi naik 0,77%, sektor keuangan naik 0,58%, sektor bahan baku naik 0,35%, sektor industri naik 0,30%, sektor properti naik 0,28%, sektor non siklikal naik 0,12% dan sektor energi naik 0,06%.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,36% ke level 963, indeks MNC36 naik 0,49% ke level 371, indeks IDX30 naik 0,62% ke level 492, serta indeks JII naik 0,48% ke level 523.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/278/3069623/ihsg-bertahan-di-zona-hijau-naik-ke-level-7-581-pada-sesi-i-YUCYCKZLS6.jpg
IHSG Bertahan di Zona Hijau, Naik ke Level 7.581 pada Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/278/3069543/ihsg-awal-oktober-dibuka-menguat-ke-level-7-578-ocytsjlF9t.jpg
IHSG Awal Oktober Dibuka Menguat ke Level 7.578
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/278/3069208/ihsg-kebakaran-ke-level-7-592-pada-sesi-i-d3qzfBzbLb.jpg
IHSG Kebakaran ke Level 7.592 pada Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/278/3069136/ihsg-dibuka-loyo-turun-ke-level-7-659-CLIsXyKFfV.jpg
IHSG Dibuka Loyo, Turun ke Level 7.659
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/278/3068907/ihsg-berpotensi-balik-menguat-besok-simak-analisanya-SurcR4mNEb.jpg
IHSG Berpotensi Balik Menguat Besok, Simak Analisanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/278/3068315/ihsg-melemah-ke-level-7-696-di-perdagangan-akhir-pekan-9hZ2Clr9zv.jpg
IHSG Melemah ke Level 7.696 di Perdagangan Akhir Pekan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement