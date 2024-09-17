IHSG Sesi I Naik 0,09% ke Level 7.819

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat di sesi I (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat ke zona hijau pada perdagangan sesi pertama Selasa (17/9/2024). IHSG siang ini naik 0,09% atau 6,87 poin ke level 7.819.

Pada jeda perdagangan sesi I, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 13,77 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp6,34 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 745.630 kali. Adapun, sebanyak 305 saham harganya naik, 260 saham harganya turun dan 226 saham lain harganya stagnan.

Sektor teknologi memimpin penguatan dengan naik 2,16%, diikuti sektor siklikal yang naik 1,62%, sektor kesehatan naik 1,37%, sektor transportasi naik 0,77%, sektor keuangan naik 0,58%, sektor bahan baku naik 0,35%, sektor industri naik 0,30%, sektor properti naik 0,28%, sektor non siklikal naik 0,12% dan sektor energi naik 0,06%.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,36% ke level 963, indeks MNC36 naik 0,49% ke level 371, indeks IDX30 naik 0,62% ke level 492, serta indeks JII naik 0,48% ke level 523.