Berapa Gaji Thom Haye di Klub Baru Almere City FC?

JAKARTA - Berapa gaji pemain mahal Timnas Indonesia Thom Haye di klub baru Almere City FC? Ternyata segini gaji pemain mahal Timnas Indonesia Thom Haye di klub baru Almere City FC cukup besar.

Diperkirakan, pemain Timnas Indonesia ini memiliki harga pasar mencapai Rp52,13 miliar untuk kontrak satu musimnya di klub. Angka tersebut menjadikannya sebagai pemain termahal dalam sejarah Almere City.

Sementara itu, pemain kelahiran 9 Februari 1995 tersebut pernah bermain untuk Heerenveen di Belanda. Di musim ini, sang gelandang berusia 28 tahun memainkan total 36 pertandingan dengan mencetak tiga gol dan tiga assist.

Thom Haye mempunyai nama lengkap Thom Jan Marinus Haye. Dia diketahui mempunyai darah Indonesia dari kakek sang ibu yang asal Sulawesi.

Nama Thom Haye pernah berkibar di usia muda. Sebab, ia merupakan bagian dari Skuad Belanda U-17 ketika menjuarai Euro U-17 2011 dan 2012.

Di level tim nasional, Thom Haye pernah memperkuat Timnas Belanda kelompok umur. Pemain berusia 28 tahun itu membela De Oranje U-15, U-17, hingga U-21.