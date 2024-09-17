JAKARTA - Pinjaman online (Pinjol) semakin beragam dengan penawaran yang menggiurkan. Seperti Pinjol yang menawarkan cicilan 12 bulan cepat cair.
Meski penawaran menarik, masyarakat diharapkan tidak terburu-buru. Tetap memeriksa lebih dulu pinjol legal atau ilegal.
1. Spinjam
Tenor: Maksimal 12 bulan
Limit: Sampai Rp25 juta
Proses: Cepat cair, integrasi dengan ekosistem Shopee
2. Rupiah Cepat
Tenor: 3, 9 dan 12 bulan
Limit: Mulai dari Rp400 ribu sampai Rp50 juta
Proses: Cepat cair
3. Akulaku
Tenor: 6, 9 dan 12 bulan
Limit: Sampai Rp15 juta
Proses: Cepat cair, proses pengajuannya mudah
4. Flexi Cash Jenius
Tenor: Mulai dari 1 bulan sampai 60 bulan
Limit: Maksimal Rp200 juta
Proses: Fleksibel, bisa dicairkan kapan saja