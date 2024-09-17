Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Daftar Pinjol Cicilan 12 Bulan Langsung Cair

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |06:05 WIB
Daftar Pinjol Cicilan 12 Bulan Langsung Cair
Daftar Pinjol dengan Cicilan 12 Bulan Langsung Cair. (Foto: Okezone.com/Unsplash)
JAKARTA - Pinjaman online (Pinjol) semakin beragam dengan penawaran yang menggiurkan. Seperti Pinjol yang menawarkan cicilan 12 bulan cepat cair.

Meski penawaran menarik, masyarakat diharapkan tidak terburu-buru. Tetap memeriksa lebih dulu pinjol legal atau ilegal.

1. Spinjam

Tenor: Maksimal 12 bulan

Limit: Sampai Rp25 juta

Proses: Cepat cair, integrasi dengan ekosistem Shopee

2. Rupiah Cepat

Tenor: 3, 9 dan 12 bulan

Limit: Mulai dari Rp400 ribu sampai Rp50 juta

Proses: Cepat cair

3. Akulaku

Tenor: 6, 9 dan 12 bulan

Limit: Sampai Rp15 juta

Proses: Cepat cair, proses pengajuannya mudah

4. Flexi Cash Jenius

Tenor: Mulai dari 1 bulan sampai 60 bulan

Limit: Maksimal Rp200 juta

Proses: Fleksibel, bisa dicairkan kapan saja

