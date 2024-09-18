Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Soal Ekspor Pasir Laut, Jokowi: Itu Sedimen yang Ganggu Kapal

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |05:07 WIB
Soal Ekspor Pasir Laut, Jokowi: Itu Sedimen yang Ganggu Kapal
Jokowi meluruskan soal kebijakan ekspor pasir laut adalah sedimen yang mengganggu kapal (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Ekspor pasir laut dibuka kembali setelah tutup selama 20 tahun. Presiden Jokowi menegaskan yang diekspor pemerintah adalah sedimen, bukanlah pasir.

Dia meyakinkan pemerintah hanya mengekspor sedimen laut yang mengganggu jalannya kapal.

"Sekali lagi itu bukan pasir laut ya, yang dibuka itu adalah sedimen, sedimen. Yang mengganggu alur jalannya kapal. Sekali lagi, bukan kalau diterjemahkan pasir, beda loh ya. Sedimen itu beda. Meski wujudnya juga pasir. Tapi sedimen," kata Jokowi kepada wartawan di Menara Danareksa, Jakarta.

Aturan terkait ekspor jenis pasir laut dibahas dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024, ekspor dilakukan berdasarkan pos tarif atau HS Code ex 2505.10.00, yang dilarang yakni Pasir alam yang berasal dari pembersihan hasil sedimentasi di laut yang memiliki ukuran butiran tertentu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186992/ekspor_ri-gHEP_large.jpg
BPS: Ekspor RI Capai USD234,04 Miliar hingga Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184137/emas-7Bsq_large.jpg
Ekspor Emas Akan Kena Bea Keluar hingga 15 Persen demi Jaga Pasokan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171983/ri_uni_eropa-fE4d_large.jpg
Produk Ekspor RI Bebas Tarif di Uni Eropa pada 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/320/3167191/pelabuhan-aw5W_large.jpg
RI Perluas Akses Pasar Produk ke Timor Leste
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166826/pelabuhan-V7w2_large.jpg
Ekspor Indonesia Tembus USD24,75 Miliar di 2025, Naik 9,8%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160340/sawit-F2Kn_large.jpg
Ekspor Tekstil hingga Sawit Indonesia ke Eropa Bebas Tarif
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement