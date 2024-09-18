Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Chief Talk Okezone: Bos Taman Safari Ungkap Tantangan Kelola Bisnis Kebun Binatang

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |12:45 WIB
Chief Talk Okezone: Bos Taman Safari Ungkap Tantangan Kelola Bisnis Kebun Binatang
Chief Talk Okezone bersama Board of Director Taman Safari Indonesia Group Aswin Sumampau (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Board of Director Taman Safari Indonesia Group Aswin Sumampau membagikan kisahnya menjalani bisnis kebun binatang. Menurutnya bisnis ini sangat sulit karena banyak hal yang mesti disiapkan.

Pertama, harus mempelajari lebih dulu asal-usul hewannya. Kedua, membuat keaslian tempat untuk genetik dari satu hewan.

"Jadi kalau di kebun binatang itu disiapkan program-program. Enggak bisa begitu saja kita taruh hewannya. Itulah kalau mendalami bisnis kebun binatang itu lebih sulit dibanding yang kita lihat," ujarnya dalam acara Chief Talk Okezone, Rabu (18/9/2024).

Meski demikian, Aswin mengaku, bahwa bisnis ini akan terus berkembang. Pasalnya, potensi wisata alam di Indonesia masih sangat besar kebutuhannya.

"Kalau kita melihat sebenarnya wisata alam itu masih sangat dibutuhkan semua masyarakat. Jadi aku melihat orang tua ingin memiliki opsi khususnya wisata berhubungan dengan alam. Nah kita di Taman Safari memastikan itu agar para wisatawan bisa sampai di tempat kita dengan baik," ujarnya.

Taman Safari Indonesia pertama kali didirikan pada tahun 1980 di Cisarua, Bogor. Pembangunannya diinisiasi oleh Grup Oriental Sirkus Indonesia, yang melihat potensi besar dalam mengembangkan wisata berbasis satwa.

Halaman:
1 2
